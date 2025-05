Tecnologia pode transformar mercado da construção civil

A Forbee Engenharia, empresa especializada na utilização de tecnologias para realizar laudos de inspeção predial de edificações residenciais, comerciais, shoppings, hospitais, tem transformado os processos de avaliação estrutural ao implementar ferramentas tecnológicas como ressonâncias, ultrassom, drones subaquáticos e drones térmicos com objetivo de oferecer diagnósticos mais eficientes ao setor.



De acordo com Giovanni Fermino, diretor de engenharia da empresa, o uso destas tecnologias têm permitido análises mais detalhadas das estruturas e garantido maior segurança das inspeções, minimizando também os riscos para os profissionais que as executam.



“A durabilidade das edificações é aprimorada por meio da detecção precoce de desgastes e falhas estruturais, permitindo intervenções ágeis. A manutenção se torna mais eficaz com a análise detalhada proporcionada pelas novas tecnologias, podendo resultar em economia de custos e prolongamento da vida útil das construções”, avalia o engenheiro.



Impactos na precisão e velocidade



O especialista da Forbee afirma que a utilização de tais ferramentas tem proporcionado vantagens ao segmento, tornando as análises mais rápidas. Problemas estruturais que antes exigiam longos períodos para serem identificados e solucionados agora podem ser diagnosticados em tempo recorde.



“A capacidade de capturar e processar informações detalhadas em tempo real permite diagnósticos mais rápidos e possibilita tomar decisões mais informadas, em até quatro dias úteis, em alguns casos. Isso pode resultar em manutenção mais eficaz e redução de custos operacionais”, afirma Fermino.



Ele explica que as técnicas como ultrassom e ressonância magnética são comumente empregadas para identificar potenciais níveis de corrosão, vazios e outras anomalias internas em materiais de construção. “O ultrassom utiliza ondas sonoras de alta frequência para detectar descontinuidades, enquanto a ressonância avalia o nível do potencial de corrosão da edificação, fornecendo informações sobre a integridade estrutural sem a necessidade de intervenções invasivas”.



“Já os drones subaquáticos são fundamentais para inspecionar áreas de difícil acesso, como piscinas e reservatórios. Eles permitem a avaliação detalhada dessas estruturas sem a necessidade de drenagem ou mergulho humano, aumentando a segurança das inspeções”, acrescenta.



Segundo o engenheiro, os drones térmicos são responsáveis por monitorar variações de temperatura em sistemas estruturais, auxiliando na detecção de falhas em isolamento ou sobrecarga térmica.



Crescimento do mercado e perspectivas



Dados da Mordor Intelligence apontam que o mercado global de serviços de inspeção de construção deverá crescer a um CAGR de mais de 10% entre 2022 e 2027, impulsionado por avanços tecnológicos e pela crescente demanda por edificações seguras e duráveis.



Paralelamente, no Brasil, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) revisou para 3,5% a projeção de expansão do setor em 2024, refletindo o aquecimento do mercado de trabalho e o bom desempenho da área imobiliária de padrão econômico.



Buscando estar alinhada a essas tendências, a Forbee Engenharia segue investindo na adoção de tecnologias, com foco em ofertar inovação e diagnósticos mais precisos e acessíveis ao setor de construção civil. “Queremos buscar nossa posição de liderança, atendendo às demandas de um mercado em constante evolução”, finaliza Fermino.