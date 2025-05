CISSP: certificação em cibersegurança pode impulsionar carreiras no Brasil

De acordo com Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, a certificação CISSP (Certified Information Systems Security Professional) tem se consolidado como um dos principais diferenciais para profissionais que desejam crescer na área de segurança da informação. Emitida pelo ISC2 e reconhecida internacionalmente, essa credencial atesta o domínio técnico e estratégico de especialistas — em um momento em que a cibersegurança ganha protagonismo diante do avanço constante das ameaças digitais.

Segundo uma pesquisa do Vultus Cybersecurity Ecosystem, empresas brasileiras podem enfrentar perdas de até R$ 2,2 trilhões até 2027 por conta de ataques cibernéticos. Esse cenário eleva a urgência por profissionais capacitados, especialmente aqueles certificados com a CISSP, que dominam práticas essenciais para a proteção de dados e ativos digitais.

Alta demanda por especialistas certificados

Relatório da consultoria Robert Half, citado pela revista Exame, aponta a área de segurança da informação entre as mais promissoras para 2025. Com o crescimento das ameaças on-line, organizações passaram a valorizar profissionais com preparo técnico e certificações reconhecidas. A CISSP responde diretamente a essa demanda, cobrindo oito domínios da segurança da informação, como gestão de riscos, criptografia e arquitetura de sistemas seguros.

O que é a certificação CISSP

Emitida pelo ISC2 (International Information System Security Certification Consortium), a certificação exige que o candidato comprove no mínimo cinco anos de experiência prática em ao menos duas áreas cobertas pelo exame. Conhecida por seu alto nível de complexidade, a avaliação exige domínio técnico e raciocínio estratégico para tomada de decisões em cenários reais.

Benefícios da certificação CISSP

Entre os principais benefícios apontados por especialistas estão o aumento da empregabilidade, acesso a salários mais altos e posições em cargos estratégicos. Segundo levantamento da Robert Half, profissionais certificados podem receber remunerações que variam entre R$ 6.000 e R$ 23.000, conforme a função e a experiência. Por ser reconhecida globalmente, a certificação também permite atuação em empresas multinacionais e projetos internacionais.

Reconhecimento e liderança no setor

“Quem conquista a CISSP demonstra não apenas domínio técnico, mas também uma visão estratégica sobre segurança digital. É um diferencial que abre portas para posições de gestão, consultoria e liderança em empresas que valorizam a proteção de seus dados”, destaca Dario Caraponale.

Além do reconhecimento técnico, a certificação permite acesso a comunidades internacionais de especialistas, conferências globais e oportunidades de networking, facilitando a atualização contínua dos profissionais.

Como se preparar para obter a CISSP

Diante da complexidade do processo de certificação, muitos profissionais optam por treinamentos especializados. A Strong Security Brasil, referência nacional em capacitação em cibersegurança, oferece programas de preparação alinhados às exigências do ISC2, com simulações práticas e mentoria técnica.

A empresa também apoia o desenvolvimento de carreiras sólidas, fornecendo conteúdos atualizados, suporte especializado e estratégias para quem busca se destacar no setor.

Sobre a Strong Security Brasil

A Strong Security Brasil é especializada em soluções integradas de segurança da informação, com foco em treinamentos, consultoria e serviços gerenciados. Atuando em todo o Brasil, a empresa tem como missão capacitar profissionais e fortalecer a proteção digital de organizações públicas e privadas.

Website: http://www.strongsecurity.com.br