Gabarito Educação participa da Bett Brasil sobre inovação com foco no humano

A 30ª edição da Bett Brasil, feira de Inovação e Tecnologia para a Educação da América Latina, ocorreu de 28 de abril a 1º de maio de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo. Com o tema “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”, o evento reuniu mais de 450 palestrantes nacionais e internacionais para refletir sobre como transformar conhecimento em sabedoria e promover um crescimento educacional resiliente e contínuo.

Além dos debates e das oficinas voltados a práticas pedagógicas inovadoras, a Bett Brasil 2025 reforçou sua dimensão internacional e sua amplitude de oferta: ao longo de quatro dias, o Expo Center Norte recebeu quase 50.000 participantes de mais de 28 países e reuniu mais de 330 expositores.

Participação do Gabarito Educação

O Gabarito Educação enviou um grupo de 23 profissionais para explorar congressos, oficinas e estandes. Entre eles, Poliana Diniz, gestora pedagógica, e Márlen Sousa, diretor administrativo, destacaram aspectos que podem influenciar diretamente como projetar o futuro pedagógico da instituição.

Para Poliana, a palestra de abertura, com o presidente do Conselho Nacional de Educação, César Callegari, foi fundamental: “Nenhuma tecnologia substitui a formação dos profissionais da educação”. Ela reforça que, embora as soluções tecnológicas sejam inúmeras – de plataformas de inteligência artificial a materiais de cultura maker e programas bilíngues –, o principal recurso de toda instituição educacional continua sendo o capital humano. “Somente os educadores podem transformar substancialmente a escola”, enfatiza.

Poliana também elogiou workshops voltados à Educação Inclusiva (Priscila Boy), cultura STEAM e letramento científico (Lilian Bacich) e a palestra sobre currículo e cidadania, ministrada por Dr. Phil Lambert, da Universidade de Sydney.

Além disso, Márlen destaca a onipresença das gigantes Arco e Somos, que ditam tendências em soluções maker, STEAM, socioemocionais e bilíngues. Porém, foi a inteligência artificial o tema que mais se consolidou na Bett 2025. Em suas palavras, “a cada ano, a inteligência artificial toma mais frente em todas as soluções apresentadas”.

Para o diretor administrativo, a experiência reforça que a formação integral do aluno deve contemplar não apenas o domínio didático, mas também competências socioemocionais e de liderança. Segundo ele, um dos pontos altos foi a discussão dos “quatro Hs” do líder educacional – humildade, humor, honestidade e habilidade técnica – como base para gestão e inovação pedagógica.

Conexões e parcerias

Ambos os gestores reforçaram a importância do networking na Bett. Poliana valorizou o contato com o coordenador de um colégio em Fortaleza para expandir a participação de alunos em olimpíadas científicas, assim como a oportunidade de conhecer o escritor e formador Thomaz Veloso, autor de “Acompanhamento Pedagógico Multinível”, que entrará no roteiro de estudos da equipe. Márlen, por sua vez, ressaltou trocas de experiências com mantenedores de escolas em Goianinha e no Rio de Janeiro, ampliando perspectivas para possíveis visitas e cooperações futuras.

Perspectivas para o Gabarito Educação

A equipe do Gabarito retorna da Bett 2025 com reflexões profundas sobre os rumos da educação no Brasil e no mundo. Mais do que ferramentas tecnológicas, o evento proporcionou uma imersão em práticas pedagógicas que valorizam o desenvolvimento integral dos estudantes, a formação continuada dos educadores e o fortalecimento da cultura escolar. Para Poliana e Márlen, o maior aprendizado é que a inovação mais potente continua sendo a que coloca o ser humano no centro do processo educativo, a fim de promover uma escola mais inclusiva, consciente e preparada para formar cidadãos críticos e engajados.

