WHOOP revela WHOOP® 5.0 e WHOOP® MG: novos dispositivos poderosos com recursos inovadores de saúde e longevidade

WHOOP, a empresa de desempenho humano, apresenta hoje o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, dois dispositivos portáteis de última geração projetados para um novo enfoqueàsaúde pessoal eàlongevidade. Junto com uma experiência WHOOP reconfigurada, os dispositivos oferecem bateria com duração de 14 dias em um formato mais elegante e 7% menor, apresentando recursos que definem a categoria, incluindo Healthspan com WHOOP Age, rastreador cardíaco com ECG sob demanda, informações sobre pressão arterial e muito mais.

Estas inovações chegam em um momento vital, em que sistemas de saúde deficientes custam mais e entregam menos. A WHOOP está desenvolvendo uma nova solução e um método melhor, que capacita as pessoas a conectar suas decisões diárias a resultados de desempenho e saúde que podem ser medidos e sentidos. Enquanto outros rastreiam tendências superficiais, a WHOOP oferece longevidade através da profundidade, ao converter os sinais mais vitais do corpo em orientações que estendem a expectativa de vida saudável, não apenas a expectativa de vida.

"Este não é apenas o lançamento de um produto. É um novo capítulo para a WHOOP e para nossos membros", disse Will Ahmed, Fundador e Diretor Executivo da WHOOP. "Aproveitamos tudo o que aprendemos na última década e criamos uma plataforma para ajudar nossos membros a obter um ótimo desempenho e viver ao máximo por mais tempo. Não poupamos esforços."

NOVOS RECURSOS DE SAÚDE E DESEMPENHO NO APLICATIVO

Healthspan com WHOOP Age 1 : Obtenha informações e orientações sobre como seus hábitos diários impactam sua saúde a longo prazo com o Healthspan, uma nova e poderosa forma de quantificar sua idade fisiológica e desacelerar seu ritmo de envelhecimento. Desenvolvido em parceria com o Dr. Eric Verdin, Diretor Executivo do Instituto Buck de Pesquisa sobre Envelhecimento, o Healthspan faz uso de nove métricas diferentes relacionadasàsaúde a longo prazo para calcular sua idade WHOOP e seu ritmo de envelhecimento.

Obtenha informações e orientações sobre como seus hábitos diários impactam sua saúde a longo prazo com o Healthspan, uma nova e poderosa forma de quantificar sua idade fisiológica e desacelerar seu ritmo de envelhecimento. Desenvolvido em parceria com o Dr. Eric Verdin, Diretor Executivo do Instituto Buck de Pesquisa sobre Envelhecimento, o Healthspan faz uso de nove métricas diferentes relacionadasàsaúde a longo prazo para calcular sua idade WHOOP e seu ritmo de envelhecimento. Rastreador cardíaco com ECG 2 : Seu coração, em suas mãos. O WHOOP agora inclui um recurso de ECG aprovado pela FDA, permitindo que uma leitura seja feita a qualquer momento, diretamente do seu pulso, e compartilhada diretamente com um profissional de saúde. O rastreador cardíaco detecta sinais de fibrilação atrial (Afib) 3 , uma das principais causas de AVC, e fornece notificações de ritmo cardíaco irregular 4 (IHRN) para maior tranquilidade.

Seu coração, em suas mãos. O WHOOP agora inclui um recurso de ECG aprovado pela FDA, permitindo que uma leitura seja feita a qualquer momento, diretamente do seu pulso, e compartilhada diretamente com um profissional de saúde. O rastreador cardíaco detecta sinais de fibrilação atrial (Afib) , uma das principais causas de AVC, e fornece notificações de ritmo cardíaco irregular (IHRN) para maior tranquilidade. Informações sobre pressão arterial 5 : Uma tecnologia com patente em pendência que fornece informações diárias sobre a pressão arterial, diretamente de seu pulso. Obtenha leituras estimadas de pressão sistólica e diastólica e saiba como a pressão arterial afeta o bem-estar e o desempenho.

Uma tecnologia com patente em pendência que fornece informações diárias sobre a pressão arterial, diretamente de seu pulso. Obtenha leituras estimadas de pressão sistólica e diastólica e saiba como a pressão arterial afeta o bem-estar e o desempenho. Informações de hormônios femininos 6 : O WHOOP vai além do acompanhamento do ciclo menstrual, ao oferecer educação com base científica e informações personalizadas sobre como as mudanças hormonais influenciam a recuperação, o sono, o estresse e o desempenho. Seja na menstruação, na gravidez ou na perimenopausa, o WHOOP se adapta a você.

O WHOOP vai além do acompanhamento do ciclo menstrual, ao oferecer educação com base científica e informações personalizadas sobre como as mudanças hormonais influenciam a recuperação, o sono, o estresse e o desempenho. Seja na menstruação, na gravidez ou na perimenopausa, o WHOOP se adapta a você. Atualização de desempenho do sono: Desfrute de melhores noites e melhores dias. O índice do sono reformulado oferece um reflexo mais preciso da qualidade do sono, ajudando os membros a se recuperarem com mais eficácia e a se sentirem mais fortes a cada dia.

Desfrute de melhores noites e melhores dias. O índice do sono reformulado oferece um reflexo mais preciso da qualidade do sono, ajudando os membros a se recuperarem com mais eficácia e a se sentirem mais fortes a cada dia. WHOOP Advanced Labs 7 : Faça parte da lista de espera para a próxima evolução em saúde personalizada. Em breve, o WHOOP Advanced Labs irá permitir que os membros agendem exames de sangue e recebam relatórios médicos integrados diretamente ao aplicativo WHOOP, que cria uma visão mais abrangente de sua saúde e oferece medidas práticas para melhorá-la.

Faça parte da lista de espera para a próxima evolução em saúde personalizada. Em breve, o WHOOP Advanced Labs irá permitir que os membros agendem exames de sangue e recebam relatórios médicos integrados diretamente ao aplicativo WHOOP, que cria uma visão mais abrangente de sua saúde e oferece medidas práticas para melhorá-la. Acompanhamento completo do condicionamento físico: Desde passos diários e VO? Máx. até o esforço muscular durante o treinamento de força e mais de 145 atividades com suporte, os membros agora podem otimizar o condicionamento físico para desempenho e resultados de saúde a longo prazo.

HARDWARE REINVENTADO PARA DESEMPENHO E PRECISÃO

Sensores de Precisão. Design Menor. Maior Potência: O WHOOP 5.0 e o MG incorporam mais tecnologia em um formato 7% menor. Melhores sensores captam dados 26 vezes por segundo, enquanto um processador reconfigurado oferece 10 vezes mais eficiência energética, permitindo obter informações mais completas sem sacrificar a duração da bateria ou o conforto.

O WHOOP 5.0 e o MG incorporam mais tecnologia em um formato 7% menor. Melhores sensores captam dados 26 vezes por segundo, enquanto um processador reconfigurado oferece 10 vezes mais eficiência energética, permitindo obter informações mais completas sem sacrificar a duração da bateria ou o conforto. Bateria com mais de 14 dias de duração. Novo carregador sem fio 8 : Mais de 14 dias por carga com o WHOOP 5.0 e hardware MG. Agora, os membros que possuem seus dispositivos com o novo carregador sem fio têm acesso a um mês inteiro de duração da bateria.

Mais de 14 dias por carga com o WHOOP 5.0 e hardware MG. Agora, os membros que possuem seus dispositivos com o novo carregador sem fio têm acesso a um mês inteiro de duração da bateria. Acessórios elevados: Complete a experiência com uma nova linha de acessórios WHOOP, incluindo o novo LeatherLuxe, feito de couro italiano genuíno para nosso visual e toque de mais alto nível até o momento.

Complete a experiência com uma nova linha de acessórios WHOOP, incluindo o novo LeatherLuxe, feito de couro italiano genuíno para nosso visual e toque de mais alto nível até o momento. Capacidade de uso 24 horas por dia, 7 dias por semana: O WHOOP continua sendo o único dispositivo portátil verdadeiramente vestível, projetado para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diversas partes do corpo. Com a tecnologia WHOOP Body e AnyWear™, nossos trajes de uso técnico se integram perfeitamente a seu dispositivo para obter dados com precisão incomparável, independentemente de seu esporte, estilo de vida ou movimento.

O WHOOP continua sendo o único dispositivo portátil verdadeiramente vestível, projetado para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diversas partes do corpo. Com a tecnologia WHOOP Body e AnyWear™, nossos trajes de uso técnico se integram perfeitamente a seu dispositivo para obter dados com precisão incomparável, independentemente de seu esporte, estilo de vida ou movimento. ECG de grau médico: Disponível exclusivamente no WHOOP MG, mantenha a tranquilidade com leituras de ECG de grau médico que você pode fazer no conforto de seu lar. Basta colocar o polegar e o indicador no fecho condutor de ECG e obter uma leitura de grau médico em segundos.

ESCOLHA SUA EXPERIÊNCIA

Para tornar estas inovações ainda mais acessíveis, o WHOOP também está introduzindo três novos níveis de assinatura. Estes níveis permitem que os membros da WHOOP escolham o dispositivo de hardware, os recursos e os preços que fazem mais sentido para eles:

WHOOP One: Informações de condicionamento físico de nível profissional pelo nosso melhor preço de US$ 199 por ano

Informações de condicionamento físico de nível profissional pelo nosso melhor preço de US$ 199 por ano WHOOP Peak: Informações avançadas sobre saúde, condicionamento físico e longevidade, concebidas para ajudar você a alcançar seu máximo desempenho por mais tempo. Preço de US$ 239 por ano.

Informações avançadas sobre saúde, condicionamento físico e longevidade, concebidas para ajudar você a alcançar seu máximo desempenho por mais tempo. Preço de US$ 239 por ano. WHOOP Life: O WHOOP mais poderoso de todos os tempos, com informações de saúde e desempenho de grau médico. Preço de US$ 359 por ano.

Veja abaixo os preços internacionais.

"O WHOOP é uma ferramenta fantástica. É como um médico em meu pulso", disse Cristiano Ronaldo, jogador de futebol profissional, investidor e embaixador mundial da WHOOP. "Ele me permite monitorar meu comportamento facilmente e me mostra que ser consistente e priorizar a saúde vale a pena. Estou feliz por ser parte desta empresa e pelo lançamento do WHOOP 5.0 e do MG."

O WHOOP 5.0 e o MG já estão disponíveis para compra em WHOOP.com.

Preços internacionais

MOEDA ONE PEAK LIFE USD 199 239 359 CAD 259 349 529 EUR 199 264 399 GBP 169 229 349 AUD 299 419 629 NZD 359 489 739 AED 699 919 1.379 SAR 799 1.029 1.549 QAR 699 879 1.319

Sobre a WHOOP

A WHOOP, empresa de desempenho humano, oferece um instrutor de saúde e condicionamento físico vestível para ajudar as pessoas a conquistarem suas metas. A assinatura da WHOOP oferece a melhor tecnologia vestível, retorno prático e recomendações sobre recuperação, sono, treinamento e saúde. O WHOOP 5.0 e o WHOOP MG proporcionam inovações revolucionárias em saúde, incluindo recursos de saúde cardiovascular; o Healthspan, que quantifica o ritmo de envelhecimento e propicia aos membros a idade WHOOP; e um dispositivo portátil único em seu tipo com informações sobre a pressão arterial. A WHOOP é a companheira de saúde perfeita para quem busca otimizar sua saúde e desempenho. Fundada em 2012, a WHOOP tem sede em Boston e levantou mais de US$ 400 milhões em capital de risco. O dispositivo WHOOP está disponível para entrega em 56 mercados ao redor do mundo e o aplicativo WHOOP está disponível em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol (América Latina). O WHOOP pode ser adquirido na Amazon nos EUA, Reino Unido e Austrália, bem como na Best Buy (EUA), Dick’s Sporting Goods (EUA), Flipkart (Índia) e Virgin Megastore (GCC), entre outras.

Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

_________________________________ 1Este recurso não está disponível para usuários menores de 18 anos. 2Este recurso não se destina a usuários com arritmias conhecidas além de fibrilação atrial ou menores de 22 anos. Não é recomendado para usuários com marca-passo cardíaco, ICDs ou outros dispositivos eletrônicos implantados. Este é um recurso regulamentado por médicos e não está disponível em todas as regiões no momento. 3https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33516402/ 4Este recurso não se destina a usuários com fibrilação atrial conhecida ou menores de 22 anos. Trata-se de um recurso regulamentado por médicos e não está disponível em todas as regiões no momento. 5O monitor de pressão arterial não é um dispositivo médico e não pode diagnosticar ou tratar condições médicas. Ele não proporciona aconselhamento médico. Consulte sempre seu médico em caso de problemas de saúde e nunca adie ou altere o atendimento médico com base em suas informações. 6O Menstrual Cycle Insights não deve ser utilizado para controle de natalidade ou monitoração de fertilidade. Os indicadores da fase ovulatória são apenas estimativas. O Menstrual Cycle Insights não é um dispositivo médico e não pode diagnosticar ou tratar condições médicas. Ele não proporciona aconselhamento médico. Sempre consulte seu médico em caso de problemas de saúde e nunca adie ou altere o atendimento médico com base em suas informações. 7Somente nos EUA no lançamento. 8O carregador sem fio é oferecido com as assinaturas Peak e Life. Bateria com fio disponível no One.

