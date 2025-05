A PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PRESERVAÇÃO DE FERTILIDADE DAVITRI DA OVERTURE LIFE OBTÉM APROVAÇÃO REGULATÓRIA NO BRASIL

A Overture Life, inovadora na modernização dos tratamentos de fertilidade para otimizar a liberdade reprodutiva, anuncia que sua plataforma DaVitri para preservação de fertilidade foi autorizada para uso comercial como dispositivo médico de classe I pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA), para as clínicas de fertilização in vitro (FIV) do país. Esta última autorização torna o Brasil o sexto país da América Central e do Sul onde o DaVitri pode ser utilizado para automatizar a vitrificação. Os embriologistas brasileiros agora se juntam aos seus colegas no Panamá, Chile, Peru, República Dominicana e Argentina para melhorar a qualidade e consistência do delicado protocolo de vitrificação, utilizando o DaVitri para ajudar a padronizar o tratamento [e, em última instância, reduzir o número de ciclos de FIV necessários para ter um bebê saudável].

“Agradecemos aos auditores da ANVISA por sua revisão exaustiva dos dados técnicos, desempenho e segurança do DaVitri”, disse Hans Gangeskar, CEO da Overture Life. “A reputação da ANVISA por seu rigor não apenas oferece segurança àqueles no Brasil que buscam tratamentos de fertilidade, mas também respalda nossa crença de que o uso generalizado do dispositivo automatizado DaVitri marcará o início de uma nova era para a medicina reprodutiva de qualidade e acessível.”

A missão da Overture é desenvolver e implementar tecnologia de ponta para modernizar os métodos manuais e obsoletos da medicina reprodutiva. Isso inclui o uso de inteligência artificial, automação, análise de perfil metabolômico e tecnologia de microfluidos para garantir que futuras mães possam acessar serviços de fertilidade de alta qualidade, independentemente de sua renda, localização geográfica ou seguro de saúde. Em particular, o dispositivo de bancada DaVitri pode eventualmente permitir a vitrificação no consultório de um especialista, tornando a medicina reprodutiva mais acessível em qualquer parte do mundo.

“Estamos utilizando o sistema DaVitri há 10 meses (desde junho de 2024) para automatizar a vitrificação. Ele aumenta nossa eficiência e torna nosso trabalho mais reproduzível e seguro para pacientes e médicos”, disse o Dr. Jorge Castillo Baso, especialista em ginecologia e obstetrícia e sócio fundador da Fertidonors no Panamá. “Melhora a consistência dos resultados e elimina a variabilidade causada pela intervenção humana, onde erros podem ocorrer. Também reduz a carga de trabalho dos nossos embriologistas, permitindo que a Fertidonors realize mais procedimentos sem comprometer a qualidade.”

Antes de solicitar a aprovação regulatória nos EUA, a Overture validou clinicamente o DaVitri em um estudo clínico multicêntrico nos EUA e na Argentina. Além disso, a Overture Life está planejando o lançamento comercial do DaVitri no Peru em 27 de abril, na Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida (REDLARA) em Lima.

A Overture Life integra engenharia, medicina reprodutiva e validação de grau regulatório para modernizar os procedimentos de laboratório de embriologia, particularmente a preservação de fertilidade e o manejo de embriões, de modo a reduzir os ciclos necessários, aumentar o rendimento e diminuir o custo geral da medicina reprodutiva. Com P&D na Espanha e operações ativas nos EUA, incluindo um laboratório licenciado pela CLIA para seleção não invasiva de embriões, a Overture combina robótica, análise e rigor clínico para oferecer ferramentas nas quais clínicas e pacientes podem confiar. A plataforma DaVitri da empresa busca aumentar a confiabilidade e consistência nos tratamentos de fertilidade, dando a mulheres e famílias de todo o mundo mais controle sobre seus reflexos biológicos. A Overture conta com o apoio de investidores como Overwater Ventures, GV (anteriormente Google Ventures), Khosla Ventures e outros comprometidos em avançar o futuro da fertilidade.

