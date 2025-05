NSF Lança o Programa Checked by NSF™ na América Latina para Verificação da Segurança dos Alimentos

NSF, organização líder mundial em saúde pública e segurança anunciou hoje o lançamento do selo Checked by NSF na América Latina para verificação da segurança e higiene dos alimentos. Com base no Código Alimentar do FDA de 2022 e alinhada às regulamentações locais, a marca Checked by NSF permite que estabelecimentos alimentícios, como restaurantes, hotéis, lojas de conveniência e outros, demonstrem aos clientes seu comprometimento com a segurança dos alimentos.

De acordo com dados de segurança dos alimentos e notícias publicadas pela OMS em 2024, 600 milhões de pessoas adoecem anualmente devido a infecções transmitidas por alimentos e 420.000 morrem a cada ano como resultado da ingestão de alimentos contaminados. Por isso é importante que os consumidores saibam como encontrar informações sobre segurança dos alimentos de um estabelecimento. No entanto, essa busca pode ser um desafio para o setor alimentício.

A prova de que um estabelecimento foi avaliado de acordo com os regulamentos de segurança é uma forma de garantir transparência na segurança e higiene dos alimentos. Isso não apenas fortalece a confiança do consumidor nas marcas, mas também aumenta a conscientização entre todos os envolvidos, desde proprietários de empresas até consumidores finais, sobre os riscos representados pela gestão inadequada.

O selo Checked by NSF, exibido on-line ou no estabelecimento, significa que os auditores da NSF verificaram, na data especificada, que as políticas de hgiene e segurança dos alimentos estavam sendo aplicadas no local que exibe a marca Checked by NSF, de acordo com o Código Alimentar do FDA de 2022. Portanto, "representa uma vantagem competitiva para o estabelecimento, pois destaca a responsabilidade e o comprometimento da empresa e também permite que ela se diferencie dos concorrentes", afirma Ronald Gonzalez, diretor da divisão de Food Services para a América Latina.

O programa para obtenção do selo Checked by NSF consiste em 3 fases:

Fase 1: Revisão de políticas: a equipe da NSF verifica se as políticas atuais do estabelecimento atendem os requisitos dos regulamentos de segurança e higiene dos alimentos que regem o programa Checked by NSF.

Fase 2: Visita às instalações: os auditores verificam se tudo o que consta nas políticas foi implementado corretamente e se está sendo usado na prática, inspecionando o manuseio, o armazenamento e a preparação dos alimentos, bem como a limpeza das instalações.

Fase 3: Monitoramento de rotina: os auditores retornam às instalações sempre que necessário para verificar a conformidade contínua com os padrões de higiene e segurança dos alimentos.

Saiba mais sobre o selo Checked by NSF.

Sobre a NSF

A NSF é uma organização independente de serviços globais dedicada a melhorar a saúde humana e do planeta há mais de 80 anos, desenvolvendo padrões de saúde pública e fornecendo testes, inspeção, certificação, serviços de consultoria e soluções digitais de classe mundial para os setores de alimentos, nutrição, água, ciências da vida e bens de consumo. A NSF tem 40.000 clientes em todos os continentes e é um Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Segurança dos Alimentos, Qualidade da Água e Segurança de Dispositivos Médicos.

