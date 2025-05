Xsolla lança botão de compra para jogos móveis para ajudar os desenvolvedores a retomar o controle da sua receita

A Xsolla, líder mundial em comércio de videogames, anunciou hoje o lançamento do Xsolla Buy Button for Mobile Games, uma solução de pagamento direto ao consumidor projetada para ajudar os desenvolvedores para dispositivos móveis a conservar mais do que ganham, economizando nas taxas de plataforma. Essa ação segue uma importante decisão judicial dos EUA, de 30 de abril de 2025, que proíbe a Apple de bloquear links de pagamento externos ou cobrar comissões em vitrines de terceiros no território estadunidense, oferecendo aos desenvolvedores novas oportunidades de se conectar com os jogadores e aumentar sua receita.

Com o Buy Button for Mobile Games, os desenvolvedores de jogos podem incorporar links de pagamento direto dentro de seus jogos, levando a uma confirmação de compra baseada em navegador com a tecnologia Xsolla Web Shop e Xsolla Pay Station. Esse sistema admite a venda de itens virtuais, moedas e pacotes, proporcionando uma experiência fluida ao jogador e evitando até 30% de taxas de plataforma.

Os desenvolvedores agora podem criar um link externo rápido dentro da sua experiência de jogo em um dispositivo móvel iOS. Quando um jogador toca no link, ele abre uma confirmação de compra simplificada baseada em navegador, oferecendo um sistema de pagamento seguro, pré-autenticado e simples que permite ao usuário comprar seu jogo favorito com menos cliques. Além disso, os desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis também podem obter acessoàsincronização de catálogos, ferramentas de fidelidade, ofertas personalizadas e opções de integração necessárias para gerenciar as ofertas fornecidas no link externo com pouco ou nenhum desenvolvimento personalizado.

Principais vantagens do botão de compra da Xsolla:

Zero comissões de plataforma: recupere até 30% da sua receita economizando nas taxas da plataforma, menos os custos padrão de processamento de pagamentos.

Implementação: de acordo com a decisão judicial de abril de 2025 nos EUA, os desenvolvedores podem conectar links de pagamento externo no aplicativo sem interferência da plataforma.

Fluxo de compras com um simples toque: os jogadores podem comprar itens específicos diretamente das ofertas do jogo usando métodos de preenchimento automático e de apenas um toque, proporcionando uma experiência de pagamento fluida e nativa do jogo.

Simplificação de impostos e conformidade: a Xsolla é um comerciante registrado, responsável pelo cálculo, cobrança e remessa de impostos. As soluções fiscais de terceiros são desnecessárias.

Fidelidade e recompensas para jogadores: aumente a retenção e participação em programas de fidelidade e opções de recompensa personalizadas vinculadas ao comportamento do jogador na experiência do jogo, seja no aplicativo ou on-line. Esse recurso também permite a emissão de vales-presente pré-pagos e a integração do controle parental para todas as compras.

Sincronização de operações dinâmicas: alinhe as promoções baseadas na web com eventos no jogo, conteúdo de temporada e conquistas do jogador para maximizar a relevância e o impacto das ofertas oferecidas aos usuários.

Controle parental e vales-presente: controles da família integrados e vales-presente disponíveis no mundo todo.

controles da família integrados e vales-presente disponíveis no mundo todo. Comércio multicanal: estenda a monetização para além do aplicativo, para a web, Discord, Telegram e outros canais da comunidade onde estão os jogadores.

“Essa decisão judicial é um ponto de virada para os desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis nos EUA e no mundo todo. O botão de compra já está disponível na loja virtual da Xsolla”, declarou Chris Hewish, diretor de Estratégia da empresa. “Os desenvolvedores podem se registrar por meio da conta Xsolla Publisher, usar o modelo Instant Web Shop e gerar links em minutos, sem a necessidade de codificação personalizada. Esse lançamento reforça o compromisso da Xsolla em criar ferramentas de comércio flexíveis e globais que permitem aos desenvolvedores ter sucesso e escalar seus negócios em várias plataformas.”

Essa oferta é um divisor de águas, pois dá aos desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis o controle de sua monetização, a capacidade de fortalecer o vínculo com seus jogadores e a confiança para expandir seus negócios com sustentabilidade de longo prazo sem as restrições impostas anteriormente.

Guia de integração da loja virtual: xsolla.pro/webshop-integration

Guia de integração do Buy Button for Mobile Games: xsolla.pro/buybutton

Guia de integração do SDK móvel: xsolla.pro/mobile-sdk-guide

Assistir ao vídeo: youtu.be/Aj6gtHw5BFQ

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global de comércio de videogames com um conjunto sólido e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos mundialmente e em diversas plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, ao marketing eàmonetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais áreas geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores do mundo inteiro. A empresa tem sede e é incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Londres, Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Raleigh, Tóquio, Montreal e cidades em todo o mundo.

Para mais informações, visite: xsolla.com

Assessoria de imprensa

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais da Xsolla

d.stembridge@xsolla.com