Recurly anuncia aquisições estratégicas da Redfast e Prive para acelerar o futuro do crescimento de assinaturas

Recurly, uma plataforma líder em gestão de assinaturas, anunciou hoje –recém-nomeada Melhor Plataforma de Gestão de Assinaturas pela SubSummit 2025 – que adquiriu a primeira plataforma de assinatura Shopify Prive e a ferramenta de personalização e interação com assinantes Redfast. Com estas incorporações, a Recurly se torna o primeiro e único pacote de gestão de assinaturas a integrar totalmente faturamento, pagamentos, análises, interação com assinantes em tempo real e gestão de assinaturas de comércio eletrônico.

Estas aquisições estratégicas aperfeiçoam de imediato a capacidade da Recurly de oferecer personalização mais profunda, maior retenção e interação em tempo real, enquanto expande seu alcance no mercado em rápido crescimento de assinaturas de comércio eletrônico e produtos físicos. Com esta expansão, a Recurly capacita as marcas a estarem adiante das tendências e otimizarem cada etapa do ciclo de vida do assinante, ao impulsionar relacionamentos mais fortes, acelerar o crescimento da receita e redefinir o que significa sucesso na economia de assinaturas.

"Os negócios de assinatura de hoje precisam de mais do que faturamento – precisam da capacidade de gerenciar todo o ciclo de vida do assinante, mobilizar dados em tempo real e priorizar a flexibilidade e a personalização em cada ponto de contato", disse Joe Rohrlich, Diretor Executivo da Recurly. "Com as aquisições da Redfast e da Prive, a Recurly está redefinindo a experiência de assinatura completa. Estamos oferecendo a nossos clientes novas ferramentas poderosas para impulsionar a interação, otimizar preços e gerenciar assinaturas de serviços digitais e produtos físicos, tudo em uma única plataforma elaborada para maximizar o crescimento e a retenção. O mais empolgante é que os clientes agora podem escolher imediatamente o caminho que mais impacta seus negócios."

Prive expande o alcance da Recurly para assinaturas de produtos físicos

Ao adquirir a Prive, a Recurly reforça suas capacidades ainda mais além dos bens digitais para incluir assinaturas de bens físicos, o que proporciona maior flexibilidade, escalabilidade e personalização para empresas em um mercado onde a demanda está projetada para alcançar US$ 1 trilhão até 2028.

Esta nova oferta, estreando como Recurly Commerce, fornece automação de assinaturas, inteligência de preços e otimização de receita para marcas de assinaturas B2C e de bens físicos da Shopify, como Coterie, Public Goods, GEM, Kudos e mais de uma centena delas. Ao combinar a experiência e a inovação em assinaturas da Recurly, marcas de comércio eletrônico de médio e grande porte terão acesso a uma alternativa mais estratégica às soluções de faturamento legadas e obsoletas.

Os cofundadores Alex Craciun e Claudia Laurie serão consultores da Recurly durante a integração, garantindo a continuidade dos negócios e uma experiência incomparável ao cliente.

“A falta de flexibilidade na contabilização de assinaturas tem sido um problema para empresas de todos os tipos", disse Craciun. “À medida que as assinaturas continuam crescendo no segmento de bens físicos, as empresas precisam de ferramentas flexíveis e com base em dados para satisfazer as crescentes expectativas dos clientes. Estamos animados em nos unir ao ecossistema Recurly e ajudar mais marcas de alto crescimento a otimizar seus negócios de assinaturas, escalar de modo mais inteligente e se manter na vanguarda de um mercado em rápida transformação", acrescentou Laurie.

Retenção é a nova estratégia de crescimento com a Redfast

Com a aquisição da Redfast, que será renomeada como Recurly Engage, os clientes da Recurly podem prever agora a rotatividade, enviar lembretes personalizados e impulsionar ações cruciais no produto quando e onde mais importam. Isto permite que as marcas transitem da prevenção reativa da rotatividade a estratégias proativas de retenção, garantindo que mais assinantes permaneçam, atualizem e aprofundem a interação com a marca. Segundo relatos, clientes atuais e ativos gastam 67% mais em média do que aqueles que são novos no negócio, o que deixa claro que a aquisição da Redfast irá propiciar benefícios incomparáveis ??aos clientes da Recurly como nunca antes.

"Estabelecer uma base de assinantes fiéis é a chave para a retenção e o crescimento", disse Rajeev Raman, Diretor Executivo da Redfast. "Com o aumento dos custos de aquisição de clientes e suas expectativas de personalização em níveis recordes, as empresas de assinatura precisam interagir com assinantes precisamente quando mais importa, influenciando decisões importantes como atualizações, renovações e retenção em tempo real. Unir forças com a Recurly nos permite ajudar as marcas a converter a interação em sua alavanca de crescimento mais poderosa."

Raman fará parte da Recurly, onde irá ajudar a acelerar o crescimento da Recurly Engage e intensificar ainda mais a liderança da Recurly em todo o ciclo de vida do assinante.

Este marco se baseia no impulso do recente lançamento de produtos de primavera da Recurly, que introduziu mais de 50 novas ferramentas e atualizações, como Recurly Compass, um novo e poderoso mecanismo de crescimento impulsionado por IA.

A Recurly é a plataforma líder em gestão e faturamento de assinaturas, na qual milhares de marcas confiam nos setores de mídia digital, transmissão digital, comércio eletrônico, publicação, SaaS, educação, bens de consumo e serviços profissionais para gerar receita e otimizar a experiência do assinante. Com sede em Austin, Texas, e escritórios em Broomfield, Colorado, Medellín e Londres, a Recurly impulsiona a economia de assinaturas para empresas internacionais como Paramount+, Alaska Airlines, Sling, FabFitFun e Sprout Social. A empresa oferece a flexibilidade, a inteligência e a escalabilidade necessárias para o sucesso das empresas. Com análises líderes do setor, ferramentas de recuperação de receita e soluções de faturamento ajustadas, a Recurly ajuda as marcas a maximizar o crescimento de assinantes, aumentar a retenção e descobrir novas oportunidades de receita. Saiba mais em www.recurly.com.

