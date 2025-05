Vendas pelo Dia das Mães devem crescer até 12% em shoppings

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), SPC Brasil e Offerwise, o Dia das Mães neste ano deverá movimentar mais de R$ 37 bilhões. No topo da lista de presentes mais procurados estão: perfumes, com 47% da preferência dos consumidores, seguidos por roupas, calçados e acessórios (41%), cosméticos (26%) e chocolates (23%).

A Lumine, administradora de shopping centers em todo o Brasil, está otimista para o Dia das Mães, a segunda data mais importante do varejo, ficando atrás somente do Natal. Os empreendimentos da rede apontam projeções de crescimento tanto em vendas quanto em fluxo de pessoas.

“Segundo levantamento que realizamos com os superintendentes e gestores dos shopping centers que administramos, 75% deles estimam aumento entre 5% e 10% no fluxo de visitantes, enquanto 25% são mais otimistas e projetam expansão entre 10% e 15% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para as vendas, a expectativa também é promissora, com previsão de alta que pode variar de 7% a 12%”, comenta Claudio Sallum, sócio da Lumine.

A combinação de promoções atrativas, eventos especiais e novas experiências reflete a estratégia da empresa para fortalecer a presença de seus shoppings como destinos completos para o Dia das Mães. As expectativas de crescimento indicam um momento de retomada positiva do setor. “O Dia das Mães é muito forte, o consumidor não deixa de comprar um presente, mesmo que seja simbólico, ou vai ao shopping para comer em um restaurante, desfrutar das atividades etc. Essa é uma data que nunca passa em branco e impulsiona o varejo”, ressalta Sallum, sócio da Lumine.

Com os shoppings operando em harmonia entre entretenimento, gastronomia e ofertas temáticas, a data também representa uma oportunidade para estreitar a relação com consumidores e lojistas, promovendo mais do que um ponto de compras, mas um local de experiências e convivência.

Campanhas e experiências especiais

Cada empreendimento administrado pela Lumine está apostando em iniciativas próprias para atrair o público e transformar o Dia das Mães em uma experiência completa, que vai além das compras tradicionais.

Laura Antonacci, superintendente do Praça Rio Grande, shopping no Rio Grande do Sul, destaca a importância de ações que valorizem o verdadeiro significado da data: "A campanha de Mães irá enaltecer o valor da maternidade, destacando que o sentimento de mãe vem do coração. Teremos a parceria com Associação das Mães de crianças que foram adotadas em Rio Grande com uma grande exposição no mall. Ainda está prevista uma Corrida em parceria com o SESC para mais de 700 atletas, enaltecendo as mães que praticam esporte como estilo de vida", comenta.

Em Camaçari, o Boulevard Shopping Camaçari aproveita a data para celebrar um marco importante. "Neste ano tão especial, em que celebramos os dez anos do empreendimento, nosso foco está ainda mais voltado para proporcionar experiências únicas aos nossos clientes. É com grande entusiasmo que lançamos, durante a campanha de Mães e Namorados, o Boulevard Club, nosso novo programa de relacionamento", afirma Verena Maia, superintendente.

Verena detalha a mecânica promocional: "Queremos que nossos clientes se sintam valorizados e, por isso, ao cadastrarem suas notas fiscais de compras nas lojas do shopping através do aplicativo, já estarão automaticamente participando do Clube e concorrendo a prêmios. A cada R$ 200 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a sete vales-compras de R$ 5 mil, que poderão ser utilizados na CVC".

Ações de "compre e ganhe" ganham destaque

A estratégia de "compre e ganhe" tem se mostrado uma tendência forte neste ano, com diversos empreendimentos investindo nesta modalidade. No Cantareira Norte Shopping, clientes que comprarem R$ 300 nas lojas participantes da promoção de Mães, ganham uma loção corporal Nativa Spa da marca O Boticário. "Nossa estratégia para o Dia das Mães deste ano foi pensada para ir além do simples ato de presentear. Quando analisamos que o mercado de cosméticos representa 34% da preferência dos consumidores nesta data, quisemos oferecer um presente que simbolizasse cuidado e carinho, valores essenciais na relação entre mães e filhos", comenta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

No Itaquá Park Shopping não será diferente. A campanha "Comprou, Mimou!" oferece um Creme de Pentear Cuide-se Bem de O Boticário para clientes que juntarem R$ 250 em compras nas lojas participantes, até 11 de maio ou enquanto durar o estoque. "A campanha de Dia das Mães é uma das mais importantes do nosso calendário promocional. Além de reforçar o carinho e a valorização dessa data tão especial, ela também movimenta significativamente o nosso empreendimento, gera oportunidades tanto para os lojistas quanto para os consumidores. É uma forma de retribuir a preferência dos nossos clientes com um mimo que simboliza cuidado e afeto", destaca Fernando Brandão, superintendente do Itaquá Park Shopping.

Sobre a Lumine

A empresa atua há 20 anos no mercado com abordagem full service e visão independente, oferecendo assessoria abrangente a empreendedores em todas as fases de desenvolvimento de seus projetos em território nacional.

Desde 2005, a Lumine oferece uma gama completa de serviços que vão desde o planejamento inicial até a administração contínua dos shopping centers.

Website: http://www.lumine.adm.br