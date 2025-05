Antalpha Anuncia Lançamento de Oferta Pública Inicial

SINGAPURA, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Antalpha Platform Holding Company (“Antalpha” ou a “Empresa”) anunciou hoje que lançou o roadshow para sua proposta de oferta pública inicial de 3.850.000 ações ordinárias com preço previsto para entre US $11,00 e US $13,00 por ação ordinária. A Antalpha espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para a compra de 577.500 ações ordinárias adicionais para cobrir eventuais lotes adicionais. A Empresa solicitou a listagem de suas ações ordinárias no Nasdaq Global Market sob o símbolo “ANTA”.

A Roth Capital Partners e a Compass Point são gerentes de contabilidade conjuntos para a oferta proposta.

A oferta proposta será realizada apenas através de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo a esta oferta proposta, quando disponíveis, podem ser obtidas visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do prospeto preliminar, quando disponíveis, podem ser obtidas em: Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department, Por telefone: (800) 678-9147, ou pelo e-mail rothecm@roth.com; ou Compass Point Research & Trading, LLC, Attention: Syndicate, 1055 Thomas Jefferson Street, N.W. Suite 303, Washington, D.C. 20007, ou por e-mail para: syndicate@compasspointllc.com.

Uma declaração de registro no Formulário F-1 relativaàoferta proposta desses valores mobiliários foi arquivada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas antes de a declaração de registro entrar em vigor. Este comunicado de imprensa, realizado de acordo com a Rule 134 do Securities Act of 1933 emendado, não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta para compra, nem deverá haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Antalpha

A Antalpha é uma empresa líder em fintech especializada em fornecer soluções de financiamento, tecnologia e gerenciamento de riscos para instituições do setor de ativos digitais. Como principal parceira de empréstimos da Bitmain, a Antalpha oferece empréstimos de cadeia de suprimentos e margem de Bitcoin através da plataforma de tecnologia Antalpha Prime, que permite aos clientes originar e gerenciar seus empréstimos de ativos digitais, bem como monitorar posições de garantia com dados quase em tempo real.

Contato

Relações com Investidores: ir@antalpha.com

Declaração de Previsão

Este comunicado de imprensa contém declarações que podem ser consideradas “declarações de previsão” na acepção das provisões de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Essas declarações de previsão podem ser identificadas pelas terminologias como “vai”, “espera”, “antecipa”, “visa”, “futura”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “provavelmente” e declarações semelhantes. Declarações que não sejam de fatos históricos, incluindo declarações sobre as convicções, planos e expectativas da Antalpha, são declarações de previsão. As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes. Mais informações sobre esses e outros riscos estão incluídas nos registros da Antalpha no SEC. Todas as informações aqui fornecidas são válidas a partir da data deste comunicado de imprensa, e a Antalpha não assume nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração de previsão, exceto quando exigido pela lei aplicável.

