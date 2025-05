Marketing médico é estratégia para atração de pacientes

Com a entrada em vigor da Resolução Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2.336/2023, os profissionais da saúde ganharam diretrizes mais claras e flexíveis para atuar no marketing digital. Entre as novidades, destacam-se a permissão para mostrar resultados de procedimentos (antes e depois) com fins educativos e a possibilidade de divulgar títulos de pós-graduação, desde que comprovados.

Todas as regras estão detalhadas no Manual de Publicidade Médica, disponível para download gratuito no site do CFM, que serve como guia essencial para evitar infrações éticas.

Para facilitar a adaptação, o CFM lançou um site exclusivo com perguntas frequentes e um comparativo entre a nova resolução e a anterior (1.974/11), para que os profissionais possam conhecer o normativo em vigor e aplicá-lo em seu cotidiano.

Apesar das recentes atualizações que ampliam as possibilidades de atuação de marketing para a área médica, Mariana Ribeiro, empresária especialista em posicionamento médico, destaca que muitos profissionais ainda associam marketing a “postagens aleatórias” ou campanhas superficiais.

No entanto, segundo Ribeiro, o verdadeiro marketing médico vai muito além: “Quando existe um posicionamento bem definido, com estratégia pensada desde o atendimento até a presença digital, tudo muda”, afirma. “O médico começa a atrair o público certo, que valoriza o seu trabalho, e isso reflete diretamente na agenda e no faturamento”, explica.

De acordo com a empresária, alguns dos benefícios de um plano de marketing para médicos bem estruturado inclui a atração de pacientes ideais (que se identificam com o perfil do profissional) e aumento da taxa de agendamentos (com menos cancelamentos).

“Um plano de marketing voltado à área médica também promove o fortalecimento da reputação e a fidelização de pacientes, criando vínculos antes mesmo da consulta”, completa.

Quais são os maiores erros no marketing médico digital e como evitá-los?

Ribeiro destaca que, ainda hoje, muitos médicos perdem oportunidades por falhas básicas na comunicação:

Falta de clareza no posicionamento

“Muitos profissionais não sabem quem são como marca, o que querem comunicar e para quem. Copiam modelos genéricos que não representam sua essência”, pontua.

Inconsistência nas redes sociais

“Alguns médicos aparecem um mês, somem no outro. Isso mina a autoridade e não cria vínculo com o público”, destaca.

Estratégia focada apenas em estética

“Marketing que dá resultado é aquele que tem profundidade, coerência e verdade. Não adianta ter um perfil bonito se não há estratégia por trás”, observa.

Marketing ético

Um dos maiores desafios para médicos é alinhar estratégias de marketing às normas do CFM. Segundo a especialista no tema, a chave está no conteúdo educativo: “Não se trata de prometer resultados ou usar termos proibidos, e sim de comunicar excelência com responsabilidade”.

“Mostrar a estrutura do consultório, os bastidores do atendimento e compartilhar conhecimento de forma ética são formas de construir confiança”, acrescenta.

Conteúdo educativo contribui para a fidelização

Ribeiro conta que os pacientes buscam segurança e acolhimento antes mesmo de agendar uma consulta. Por isso, a produção de conteúdo relevante é fundamental:

“Quando o médico compartilha conhecimento de forma acessível, ele aproxima, humaniza e constrói confiança. Isso influencia diretamente na decisão de agendamento e na fidelização”, explica

Segundo a especialista, os conteúdos estratégicos podem incluir posts explicativos sobre tratamentos e prevenção e vídeos curtos com dicas de saúde.

“Também podemos trazer depoimentos de pacientes (respeitando a privacidade) e bastidores do consultório (humanizando a marca)”, exemplifica.

Metodologia Brand House

Tendo em vista os desafios vivenciados pelos profissionais de saúde quando o assunto é marketing, Mariana Ribeiro desenvolveu a Brand House, metodologia que tem como objetivo ajudar médicos a transformarem seus consultórios em marcas rentáveis e desejadas.

“Percebi que muitos médicos estavam esmagados pela rotina: agenda cheia, equipe desorganizada e falta de estratégia. Antes de ir para o digital, é preciso arrumar a casa”, pontua

A metodologia desenvolvida se baseia em alguns pilares principais:

Posicionamento estratégico (definição clara de como a marca médica vai se comportar no mercado e quais são suas diretrizes);

Jornada do encantamento (desenhada estrategicamente para se gerar valor do profissional médico);

Jornada comercial (marketing e comercial precisam trabalhar juntos. O desenho desse processo, definição de metas e indicadores são essenciais para o crescimento de um consultório).

“Quando esses pilares estão alinhados, o médico para de correr atrás de pacientes e passa a ser desejado. O marketing deixa de ser algo isolado e passa a ser um reflexo da excelência da operação”, finaliza Mariana Ribeiro.

