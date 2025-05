Agrishow destaca força da educação para transformar o setor

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, respondendo por cerca de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Só em 2024, o setor registrou 1,81% de crescimento — e de 12,48% somente no ramo pecuário —, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP). Esse avanço, relacionado ao aumento da produtividade, ao uso de tecnologia e à presença da produção brasileira no mercado externo, também está associado à atuação de profissionais com formação técnica e educacional adequada às demandas do setor.

Neste contexto, a Fundação Bradesco marcou presença, pela primeira vez, na Agrishow, uma das maiores feiras agro da América Latina, que aconteceu de 28 de abril a 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP), com o tema “O Futuro do Agro de A a Z”. Para o evento, a instituição levou sua cabine interativa, um espaço imersivo que apresenta, por meio de vídeos, histórias reais de alunos e ex-alunos que tiveram suas vidas transformadas pela Educação.

As narrativas apresentam experiências de alunos e ex-alunos da Fundação Bradesco, com diferentes percursos formativos e profissionais ao longo do tempo.

A escassez de mão de obra tem sido apontada como um desafio no agronegócio, setor que demanda profissionais com diferentes níveis de formação para atender às exigências de produção e expansão internacional. Segundo dados do último Censo Escolar, de 2023, apenas 8% dos estudantes do Ensino Médio no Brasil estão matriculados em cursos técnicos.

A Fundação Bradesco desenvolve ações voltadas à formação de estudantes em contextos ligados ao agronegócio, uma vez que das suas 40 escolas próprias em todo o Brasil, que oferecem Educação Básica, cinco delas são escolas-fazenda, que oferecem o curso técnico em Agropecuária. Estas unidades estão localizadas no Tocantins (TO), Mato Grosso do Sul (MS), Bahia (BA), Pernambuco (PE) e Rio Grande do Sul (RS) e já formaram, desde os anos 1980, mais de seis mil profissionais qualificados para o agronegócio.

“A Fundação Bradesco atua há mais de 68 anos na formação integral das crianças e jovens que são beneficiadas com oferta de educação gratuita e de qualidade, com estrutura voltada à formação básica e técnica. Nossa atuação nestas cinco escolas-fazenda, que estão em regiões com culturas econômicas diversificadas dentro do agronegócio, é uma frente de trabalho importante para formação de cidadãos e profissionais qualificados para suprir a alta demanda do mercado em todo país”, destaca Eduardo Ramos, Gerente Sr de Fazendas da Fundação Bradesco, mestre em Reprodução Animal.

Atualmente, cerca de 500 alunos estão matriculados no curso técnico, que une teoria e prática em um currículo integrado ao Ensino Médio e conta com carga horária de 1.200 horas. Os jovens participam de atividades focadas no aprendizado prático nas áreas de Produção Animal, Produção Vegetal, Agroindustrial, Gestão do Agronegócio e têm a oportunidade de interagir com profissionais especializados na área. De acordo com a equipe pedagógica da Fundação Bradesco, os currículos são atualizados periodicamente com base nas mudanças do setor, incorporando conteúdos voltados às práticas e tecnologias mais recentes do agronegócio.

