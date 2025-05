Mercado de aluguel de geradores cresce com a alta demanda por energia

O crescimento da demanda por eletricidade no Brasil vem impulsionando a busca por soluções alternativas de fornecimento energético. Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a expectativa é de que o consumo nacional de energia aumente a uma taxa média de 3,4% ao ano até 2034, refletindo a expansão de setores como transporte, indústria e serviços.

Esse aumento é impulsionado pela expansão da indústria, dos serviços e pela maior eletrificação do transporte. Em resposta, a locação de geradores se consolida como alternativa para assegurar fornecimento contínuo em setores como construção civil, saúde, tecnologia e eventos.

De acordo com Matheus, CEO da Granloc, a locação traz flexibilidade para as operações. "A contratação de geradores sob demanda permite que as empresas ajustem seu consumo de energia de forma eficiente, sem precisar investir em ativos próprios. Essa agilidade é fundamental em cenários de crescimento e instabilidade do fornecimento", afirma.

Além da flexibilidade, alugar geradores oferece benefícios como manutenção contínua, suporte técnico especializado e acesso a equipamentos de última geração. Esses fatores ajudam a minimizar riscos operacionais e melhorar a eficiência em projetos e operações críticas.

Com o aumento constante da demanda por energia, espera-se que o mercado de aluguel de geradores cresça de forma estável nos próximos anos, atendendo à necessidade de garantir estabilidade energética em diversos setores da economia.

Para saber mais, basta acessar: www,granloc.com.br

Website: https://granloc.com.br/