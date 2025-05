Exame de vista de rotina detecta doenças silenciosas

Mesmo sem sintomas aparentes, consultar regularmente um oftalmologista é decisivo para preservar a saúde ocular. A orientação é da Dra. Carolina Daguano, oftalmologista do Oftalmos Hospital de Olhos, que integra a rede Vision One, e alerta para a importância do diagnóstico precoce de doenças capazes de causar perda irreversível da visão quando não identificadas a tempo.

“Praticamente todas as doenças oftalmológicas podem ser detectadas ou pelo menos suspeitadas na consulta de rotina”, afirma a médica. A avaliação vai além da simples prescrição de óculos e inclui exames como acuidade visual, refração, medida da pressão intraocular e fundo de olho. Esses procedimentos permitem identificar alterações importantes mesmo quando não há queixas visuais evidentes.

Entre as doenças oculares mais graves que evoluem silenciosamente está o glaucoma de ângulo aberto. Segundo informações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), esta forma da doença é particularmente perigosa por não apresentar sintomas evidentes em suas fases iniciais. Isso ocorre porque o aumento da pressão intraocular se desenvolve de maneira lenta e gradual, sem causar dor ou desconforto imediato, tornando essencial o acompanhamento oftalmológico periódico para identificar e tratar precocemente a condição antes que ocorram danos irreversíveis à visão.

Consultas oftalmológicas de rotina devem ser anuais

A periodicidade das consultas oftalmológicas depende da faixa etária e das condições de saúde, conforme explica a Dra. Carolina. Segundo a médica, o ideal é que as crianças realizem uma primeira avaliação oftalmológica ainda no primeiro ano de vida, seguida de outra até os quatro anos de idade. A partir dessa fase, o acompanhamento deve ser anual. A oftalmologista também destaca que pacientes diabéticos exigem atenção especial, recomendando consultas anuais com exame de fundo de olho.

Ainda de acordo com a doutora, alguns sintomas sutis podem passar despercebidos, mas devem ser levados ao conhecimento do oftalmologista. Entre eles, estão a leve turvação visual, vermelhidão crônica, coceira ocular frequente, secreção e a presença de moscas volantes. Embora nem sempre estejam ligados a doenças graves, esses sinais podem indicar alterações importantes na visão e, por isso, merecem investigação especializada.

Website: https://visionone.com.br/