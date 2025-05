ABIAA lança InovaMundi com foco em inovação global e PMEs

A Associação Brasileira de Inovação e Automação (ABIAA) anunciou o lançamento do programa InovaMundi, uma iniciativa estratégica voltada a fomentar soluções tecnológicas com viabilidade internacional, aplicadas à transformação de cadeias produtivas, governança pública e comércio exterior. A ação visa alinhar inovação aplicada à resolução de gargalos estruturais comuns a economias emergentes e desenvolvidas, com foco na internacionalização de pequenas e médias empresas (PMEs), digitalização de sistemas públicos e modernização logística.

O programa foi oficialmente divulgado no site da ABIAA e integra os esforços institucionais para promover soluções alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Especialista internacional lidera comitê técnico



A coordenação do comitê de avaliação foi atribuída a Denise L. S. Balbino, especialista internacional em políticas públicas, direito administrativo comparado e inovação institucional, designada oficialmente como avaliadora-chefe pela ABIAA. Reconhecida por sua atuação em projetos multilaterais e em cargos estratégicos no Governo Federal do Brasil, Denise é mestre em Administração Pública pela Florida International University e LLM pela Texas A&M School of Law, com formações adicionais em Direito e Biomedicina.

Sua experiência acumulada ao longo de mais de duas décadas inclui liderança técnica em conferências hemisféricas, assessoramento jurídico e supervisão de programas de compliance e transformação digital nos Estados Unidos. Denise também é autora de livros e artigos sobre modernização do serviço público, inclusão regulatória e governança fiscal.

“Selecionamos projetos que não apenas inovam em suas áreas, mas que oferecem respostas estruturais a desafios de escala global”, afirma Balbino. “Os critérios utilizados incluíram inovação aplicada, sustentabilidade financeira e alinhamento com marcos internacionais de desenvolvimento público e privado.”

A metodologia aplicada pelo comitê segue parâmetros de organismos como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), além das diretrizes promovidas pela United Nations Innovation Network.





GlobalPath: tecnologia e inteligência para exportação estratégica



Entre os projetos selecionados, o GlobalPath foi apontado como um modelo promissor de internacionalização de PMEs, com uso de inteligência artificial e blockchain para automação de compliance, análise logística e conexão com parceiros locais verificados. A solução foi idealizada por José Oscar de Almeida Lima, profissional com trajetória em comércio exterior e direito internacional corporativo, além de experiência em cargos executivos no setor público e privado.

Embora inicialmente direcionado a PMEs dos Estados Unidos, o projeto possui arquitetura modular capaz de ser replicada em outros contextos geoeconômicos. “Trabalhamos com a premissa de que a expansão internacional das PMEs depende de uma arquitetura de suporte que minimize riscos e aumente previsibilidade regulatória. Embora o foco inicial esteja nas empresas americanas, o modelo pode ser adaptado para atender ecossistemas de inovação em países com perfil semelhante de exportação ou em rotas comerciais emergentes”, afirmou Oscar.

Segundo relatório do International Trade Center, aproximadamente 40% das PMEs enfrentam barreiras técnicas ao tentar acessar o mercado internacional, tornando soluções como o GlobalPath altamente relevantes.





CivicAI propõe nova abordagem à gestão municipal



Outro projeto selecionado foi o CivicAI, plataforma que utiliza inteligência artificial para digitalizar operações em prefeituras de médio porte, com foco em análise de impacto regulatório, planejamento urbano e orçamento participativo. A proposta é liderada por Letícia Montecchio, doutora em Ciência Política pela Universidade de Leiden, com experiência como consultora da OCDE e Banco Mundial.

“O CivicAI representa uma mudança de paradigma na administração pública local, permitindo decisões mais eficientes, baseadas em dados em tempo real”, destacou Denise Balbino.

Alavancando soluções escaláveis

Com o apoio institucional da ABIAA, os projetos escolhidos serão apresentados a fundos de investimento, agências multilaterais e redes de aceleração. A iniciativa também prevê a criação de parcerias com universidades e centros de pesquisa voltados à inovação pública e privada.

“O InovaMundi é um catalisador de soluções com alto potencial de impacto sistêmico. Trata-se de uma ponte entre a inovação emergente e a infraestrutura que pode transformá-la em políticas e negócios viáveis em escala global”, finaliza Balbino.