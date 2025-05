Marketplaces escalam com tecnologias em nuvem

O crescimento dos marketplaces é fundamental para o sucesso dos negócios. Pequenas empresas enfrentam desafios com o aumento do número de clientes e da carga nos servidores, enquanto grandes plataformas precisam de soluções confiáveis para atender milhões de usuários.

Neste momento que entram as tecnologias em nuvem: elas oferecem flexibilidade e escalabilidade, permitindo que as empresas otimizem recursos com facilidade e se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

Tecnologias em nuvem no Brasil: crescimento e perspectivas

O mercado brasileiro de computação em nuvem está em plena expansão. De acordo com a 34ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas da FGVcia, divulgada em abril de 2023, o uso de nuvem responde, em média, por 42% do processamento nas empresas brasileiras. Em 2025, a expectativa era de que esse número ultrapassasse 50% de adoção, representando um crescimento de cerca de 10% em relação a 2023.?

Além disso, a pesquisa revelou que, em 2023, médias e grandes empresas brasileiras destinaram 9% de seu faturamento líquido para gastos e investimentos em tecnologia. Esse índice reflete a soma de todos os investimentos em tecnologia da informação (TI), incluindo despesas com equipamentos, software, serviços, comunicações e custos com equipes. A tendência é que esse número continue crescendo com a chegada de novas tecnologias e modelos de negócios.

O volume de investimentos em tecnologias de computação em nuvem no Brasil segue avançando. Segundo relatório da empresa de pesquisa IMARC Group, em 2024 o mercado brasileiro de cloud computing atingiu US$ 15,13 bilhões. A previsão é que esse número chegue a US$ 86,03 bilhões até 2033, refletindo a rápida adoção e a importância estratégica das soluções em nuvem para empresas de todos os portes.

Como as tecnologias em nuvem ajudam a lidar com picos de demanda

Segundo João Silva, especialista em infraestrutura cloud na Serverspace, a escalabilidade automática se tornou uma exigência básica para qualquer marketplace moderno: "Quando o número de acessos explode em poucos minutos, como em uma Black Friday, os servidores precisam responder sem atrasos. Na nuvem, conseguimos alocar novos recursos computacionais sob demanda, sem intervenção manual e sem afetar a experiência do usuário".

Esse tipo de arquitetura é essencial em períodos de alta demanda, como campanhas promocionais ou grandes datas do varejo on-line. A possibilidade de escalar recursos automaticamente evita que o site fique lento ou saia do ar, garantindo que todas as transações sejam concluídas com sucesso mesmo durante os horários de pico.

João Silva também acrescenta: "Com o balanceamento inteligente de tráfego, mantemos o desempenho da aplicação estável, mesmo quando milhões de pessoas estão comprando ao mesmo tempo. Isso garante confiabilidade e reduz os custos operacionais com infraestrutura sobredimensionada".

As soluções em nuvem utilizam sistemas avançados de distribuição, que redirecionam o tráfego entre diferentes servidores e data centers de acordo com o volume de usuários em tempo real.

“Em resumo, as tecnologias em nuvem oferecem às plataformas de marketplace a agilidade e a resiliência necessárias para crescer de forma segura, mantendo a performance e a experiência do cliente como prioridade”, conclui João.

Gerenciando infraestrutura global com computação em nuvem

Como destaca Peter Jilinski, diretor de filial do projeto Serverspace: "A computação em nuvem permite que marketplaces distribuam sua infraestrutura de forma inteligente, hospedando aplicações em data centers estratégicos. Isso reduz custos fixos e adapta os recursos rapidamente à demanda do mercado, garantindo competitividade em ambientes dinâmicos".

Os especialistas da Serverspace apontam que os marketplaces que atuam globalmente enfrentam o desafio de manter a estabilidade para milhões de usuários e altos padrões de segurança de dados. As tecnologias em nuvem ajudam a gerenciar essa infraestrutura de forma eficiente, reduzindo custos operacionais e minimizando atrasos.

Comentando sobre a importância da infraestrutura distribuída, Gustavo Lima, arquiteto de nuvem da Serverspace, afirma: "Durante picos de acesso, é essencial que o sistema escale automaticamente. Com uma infraestrutura globalmente distribuída, o tráfego é balanceado de forma eficiente, sem interrupções, e o modelo de cobrança por uso evita desperdícios, tornando a operação mais econômica".

Entre os benefícios da computação em nuvem estão a disponibilidade global e o escalonamento automático. Data centers em diferentes regiões melhoram o tempo de resposta e permitem o ajuste de recursos conforme a demanda, especialmente durante eventos de grande tráfego.

Peter Jilinski também destaca: "Ter data centers próximos dos usuários reduz a latência e melhora o desempenho. Na Serverspace, operamos seis data centers em regiões-chave — Brasil, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Emirados Árabes e Cazaquistão — buscando garantir velocidade, disponibilidade e segurança para marketplaces em expansão internacional".

Essas vantagens tornam a nuvem um importante elemento para o sucesso dos marketplaces no cenário atual. Entre os principais benefícios proporcionados pela computação em nuvem, Peter destaca os seguintes:

Flexibilidade: as soluções em nuvem permitem que marketplaces se adaptem rapidamente às mudanças do mercado e às novas demandas dos usuários, especialmente em períodos de alta demanda, quando é necessário ampliar a capacidade de forma imediata;





as soluções em nuvem permitem que marketplaces se adaptem rapidamente às mudanças do mercado e às novas demandas dos usuários, especialmente em períodos de alta demanda, quando é necessário ampliar a capacidade de forma imediata; Confiabilidade: a infraestrutura em nuvem garante a estabilidade das plataformas, minimizando riscos de quedas e assegurando alta disponibilidade dos serviços;





a infraestrutura em nuvem garante a estabilidade das plataformas, minimizando riscos de quedas e assegurando alta disponibilidade dos serviços; Eficiência econômica: a computação em nuvem reduz custos de gestão, permitindo o pagamento apenas pelos recursos efetivamente utilizados, o que melhora a alocação orçamentária e aumenta a rentabilidade;





a computação em nuvem reduz custos de gestão, permitindo o pagamento apenas pelos recursos efetivamente utilizados, o que melhora a alocação orçamentária e aumenta a rentabilidade; Escalabilidade: a nuvem facilita a expansão da infraestrutura dos marketplaces, o equilíbrio do tráfego em redes globais e o suporte a operações internacionais.



“Como resultado, a computação em nuvem impulsiona a competitividade e a eficiência operacional dos marketplaces em escala global, proporcionando uma experiência mais fluida e confiável para milhões de usuários”, conclui Peter.

