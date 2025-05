Pesquisa anuncia Top 10 brasileiros destaque em inovação

De acordo com o relatório “Índice Global de Inovação 2024”, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), o Brasil ocupa atualmente a 49ª posição no ranking global de inovação, sendo o país latino-americano mais bem classificado. A ascensão brasileira está diretamente ligada ao crescimento de ecossistemas tecnológicos nas regiões Sudeste e Sul, à internacionalização de startups e à consolidação de centros de pesquisa aplicada em universidades públicas e privadas.

Em 2024, o investimento global em inovação superou US$ 2,5 trilhões, com destaque para áreas como inteligência artificial (IA), biotecnologia, energias renováveis e automação inteligente. No Brasil, programas como a Estratégia Nacional de Inovação e os investimentos realizados por FINEP e EMBRAPII têm fortalecido significativamente a base científica e tecnológica nacional.

No relatório oficial do Future of Intelligent Automation Awards (FIA Awards) 2025, dez brasileiros foram reconhecidos por suas contribuições inovadoras em áreas estratégicas. A publicação destaca líderes globais em inovação e posiciona o Brasil como protagonista na geração de soluções disruptivas com impacto social, ambiental e econômico.

O documento contempla profissionais cujos projetos apresentam impacto nacional e internacional comprovado, com contribuições relevantes para a indústria, a sociedade e as políticas públicas. A seleção foi avaliada por uma banca internacional composta por executivos e especialistas.

Brasileiros em destaque no relatório do FIA Awards 2025

Daniel Fonseca – Criador da arquitetura FricTech, uma inovação em autenticação biométrica com inteligência artificial adotada por grandes empresas.

Rafael Assunção – Desenvolveu modelos de fusões e aquisições voltados a startups, impulsionando fintechs e healthtechs por meio da Questum.

Mariana Vasconcelos – Criadora da plataforma Agrosmart, que utiliza sensores e IA para otimizar a agricultura em mais de 48 milhões de hectares.

Fernando Grostein Andrade – Responsável pelo primeiro curta transmitido do espaço por meio de laser óptico, integrando arte e tecnologia com impacto social.

Camilla Crystine Lima da Silva Almeida – Desenvolvedora do protocolo FISO-X1115, que une reabilitação neurológica com jogos terapêuticos.

Gabriel Estevam Domingos – Criador das Biocápsulas Sustentáveis, utilizadas para reflorestar áreas degradadas com sementes e nutrientes.

Ana Carolina Almeida – Avançou na aplicação da tecnologia CRISPR-Cas9 para a terapia gênica de doenças raras.

William T. C. Espinel – Desenvolvedor da criptomoeda FLEZZOX, voltada à inclusão financeira de comunidades isoladas por meio da tecnologia blockchain.

Hewerton Scheidegger – Criador de um método inovador de execução empresarial com foco em mindset competitivo e formação de lideranças.

Beatriz Santos – Responsável por projetos de habitação sustentável que integram energia solar, reuso de água e design biofílico em centros urbanos.

Em entrevista ao FIA Awards, Carla Simões, pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), afirmou que o país vive uma “convergência entre criatividade, tecnologia e impacto social”. Segundo a especialista, a multiplicidade cultural brasileira favorece a criação de soluções inovadoras com alta aplicabilidade internacional.

Ainda segundo o relatório The Global Distribution of STEM Graduates, publicado pelo Center for Security and Emerging Technology (CSET), o número de graduados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) no Brasil aumentou aproximadamente 26% entre 2015 e 2020. Esse crescimento posiciona o país entre os principais produtores de talentos em STEM na América Latina, refletindo esforços contínuos para o fortalecimento da base científica e tecnológica nacional.