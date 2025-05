Aramis anuncia nova fragrância, Intuition, com Dwyane Wade como embaixador global

Hoje, a Aramis anunciou o lançamento do perfume Intuition by Aramis, representando um novo capítulo para a lendária marca de fragrâncias masculinas. Dwyane Wade será o embaixador global e o rosto do Intuition by Aramis, que tem previsão de lançamento para agosto de 2025. Ele trabalhou de perto com a marca na narrativa da campanha e na expressão criativa.

Lançada em 1963, a Aramis se estabeleceu como líder no segmento de perfumes e cuidados pessoais para homens, sendo a primeira fragrância masculina de destaque nos Estados Unidos. Passados mais de 60 anos, alavancando a valiosa herança e a autoridade em fragrâncias da marca, o Intuition by Aramis é inspirado na concepção de uma nova forma de masculinidade – QE e QI; sensibilidade e força; propósito e poder. Wade é a personificação de todas essas qualidades, tendo se tornado um dos alas-armadores de maior sucesso da NBA e passando a ser um profissional multifacetado: produtor, filantropo, defensor e empreendedor.

“Estou muito feliz de me juntaràfamília Aramis como embaixador global e lançar a fragrância Intuition by Aramis este verão", disse Dwyane Wade. “A Aramis é uma marca que se alinha aos meus valores e o Intuition reflete a masculinidade e a confiança modernas. A fragrância tem tudo a ver com a maneira como você se mostra ao mundo. Seu aroma é uma parte integrante de sua vibe, e a minha nova fragrância aumenta realmente o seu jogo de odores.

“Não poderíamos estar mais felizes em anunciar o Intuition by Aramis com o incomparável Dwyane Wade”, disse Justin Boxford, presidente global da marca, Estée Lauder & Aramis. “Da famíliaàmoda eàfilantropia, Dwyane é um visionário e agente de transformação que representa a personificação da masculinidade moderna. Com a reimaginação da Aramis e a colaboração com Dwyane, conseguimos honrar a incrível herança da marca e, ao mesmo tempo, conquistar novos consumidores no mercado de fragrâncias masculinas em rápido crescimento.”

O Intuition by Aramis, um neo-fougère amadeirado e verde, será lançado em agosto de 2025 nos principais varejistas globais e custará US$ 95/50 ml e US$ 130/100 ml.

A campanha inaugural do Intuition do Wade será lançada na TV, mídia impressa, digital, em loja e em OOH (publicidade externa).

Sobre a Aramis

Em 1963, a Aramis foi criada pela Estée Lauder, empreendedora pioneira e fundadora visionária de sua empresa de cosméticos homônima, para ser a colônia masculina mais elegante do mundo. Refinada e distinta, com uma masculinidade e sofisticação clássicas que transcenderiam o tempo, Aramis foi a primeira fragrância masculina de prestígio a ser comercializada em lojas de departamento do mundo inteiro, tornando-se rapidamente líder do setor na categoria de fragrâncias e cuidados pessoais masculinos.

Hoje, a fragrância Aramis foi revitalizada e reformulada para uma nova geração.

Siga a Aramis no Instagram @AramisFragrances #ARAMISINTUITION?.

Sobre Dwyane Wade

Dwyane Wade é um empreendedor que tem parcerias com marcas como a Way of Wade, MISSION, Stance, BallerTV, Proudly, Versace, TMRW Sports, Wade Cellars, Thorne e Jeeter. Wade possui participações nos grupos de proprietários do Utah Jazz, Chicago Sky, Real Salt Lake e Utah Royals. A WY Network é a plataforma online que reúne programas e podcasts de Wade, incluindo o bem-sucedido programa Time Out, onde você pode encontrar diálogos sem filtro sobre basquete, estilo de vida e cultura. Fundador da 59th & Prairie Entertainment, ele é produtor executivo de projetos vencedores do Emmy e do Oscar. Ele é o autor do best-seller do New York Times A Father First, coautor do livro infantil best-seller do New York Times Shady Baby, além de ter lançado seu livro de memórias fotográficas DWYANE em 2021. Sua Wade Family Foundation oferece auxílio a comunidades marginalizadas e necessitadas. Durante dezesseis temporadas como jogador da NBA, principalmente pelo Miami Heat, ele foi indicado ao NBA All-Star Game 13 vezes, conquistou três títulos da NBA e recebeu o título de Jogador Mais Valioso das Finais da NBA de 2006. Ele é campeão olímpico, foi nomeado para a equipe do 75º aniversário da NBA como um dos 75 maiores jogadores da história da NBA e foi introduzido no Hall da Fama do Basquete Naismith Memorial de 2023. Em 2024, Wade se tornou o primeiro jogador do Miami Heat a receber uma estátua.

