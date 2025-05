Amakos da Amazônia participa da Feira na Rosenbaum

De 7 a 10 de maio, a Feira na Rosenbaum (Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré, São Paulo) realiza uma edição especial em homenagem ao Dia das Mães e quem participa é a Amakos da Amazônia, startup que usa a ciência verde e pesquisa a biodiversidade da região Amazônica para desenvolver cosméticos, artigos de higiene pessoal, suplementos nutricionais e perfumaria com ativos biotecnológicos de origem natural.

Durante os quatro dias, o público poderá conhecer criações, e a startup de beleza limpa estará no evento com as seguintes linhas:

Linha Aromadermo

São 11 produtos para o corpo e rosto divididos em quatro categorias:

Copaíba Hydra - tem o ácido copálico, que é anti-inflamatório, antibacteriano, antisséptico e cicatrizante. Indicado para controlar a oleosidade e episódios de acne;





Cacay Vital - tem um óleo que contém 50% a mais de vitamina E, duas vezes mais ácido linoleico (vitamina F) do que o óleo de Argan, e três vezes mais retinol (vitamina A) que o óleo de rosa mosqueta. Indicado para hidratar e melhorar a qualidade da pele;



Sangue de Dragão Antioxi - tem o ativo proantocianidina, um antioxidante 20 vezes mais potente que a vitamina C e 50 vezes mais potente que a vitamina E. Indicado para linhas e rugas finas, e a prevenção de manchas;





O Nano Açaí + Vit C 10% - com ativos nanoencapsulados, é indicado para clarear manchas e suavizar as linhas de expressão.



Linha Forest Naturals

Celebra a biodiversidade do bioma amazônico com ingredientes como óleos vegetais, resinas e manteigas. São cinco produtos, entre eles o Amazônia Cosmetic Balm e o Liquid Forest, ambos multibenefícios (indicado para o uso nos cabelos, rosto e corpo).

Linha Banho de Floresta

É uma categoria de produtos para casa, com aromatizador e sabonete líquido, que traz uma fragrância que remete ao frescor da floresta e foi desenvolvida com ingredientes aromáticos ricos em fitoncidas, substâncias vegetais conhecidas por suas propriedades antibióticas naturais.

"A Força Feminina"

É o tema da Feira na Rosenbaum e destaca o protagonismo feminino no design, na arte e no fazer manual. Mais de 80% das marcas expositoras são lideradas por mulheres, assim como a equipe da feira. “Fazer parte desta edição, especialmente a que celebra o protagonismo feminino, vai além da oportunidade de exposição, é um ato de pertencimento, pois construímos a startup na base do autocuidado, no cuidado com o próximo e com a Floresta Amazônica, e reafirmamos nosso compromisso com a beleza consciente e inclusiva”, reforça Soon Hee Han, empresária sul-coreana e CEO da Amakos da Amazônia.

“Desde o começo, a Feira nasceu da vontade de valorizar o fazer autoral brasileiro. E quando a gente olha para essa trajetória, vê como as mulheres têm sido o coração desse movimento. Essa edição é uma homenagem a elas — às mães, criadoras, empreendedoras e artistas que inspiram com sua força e sensibilidade”, destaca Cris Rosenbaum, cofundadora e curadora da Feira.



Serviço: Amakos da Amazônia na Feira na Rosenbaum (Especial Dia das Mães)



Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500, Sumaré, São Paulo

Data: De 7 a 10 de maio



Horário: Das 11h às 20h

Entrada: gratuita

Website: https://www.instagram.com/amakos_oficial/