Board Valley realiza segunda edição em Brasília

O Board Valley, evento de governança corporativa, retorna à capital federal em segunda edição, no dia 7 de maio, trazendo experiência para executivos, líderes e profissionais da área. Após impactar mais de 500 participantes no encontro de 2024, o Board Valley vai apresentar novos conteúdos e tendências do mercado.

O evento é uma iniciativa da Board Academy, escola de governança corporativa, que auxiliou na formação de mais de seis mil conselheiros, contribuindo para capacitação de profissionais para conselhos em todo o país. Com foco no desenvolvimento desses profissionais, o Board Valley é um evento para quem procura se destacar na carreira de conselheiro. O evento é direcionado a executivos, diretores e líderes empresariais.

Este ano, o Board Valley traz um conteúdo reformulado, com novas abordagens sobre governança, estratégias empresariais e o debate sobre a importância dos conselhos nas organizações. Além disso, o evento busca promover a troca de experiências e aprendizado com profissionais de destaque.

Serviço

Board Valley - Brasília

Data: 7 de maio

Local: Brasil 21 - Centro de Eventos e Convenções, SHS Quadra 06 - Complexo Brasil 21, Sala Porto Seguro

Inscrições no site.

Website: https://boardacademy.com.br/