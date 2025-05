GoFundMe ultrapassa os 40 bilhões de dólares arrecadados e lança o GoFundMe Pro para ampliar o apoio a entidades sem fins lucrativos

A GoFundMe anunciou hoje que ultrapassou o valor superior a US$ 40 bilhões arrecadados globalmente, celebrando um marco importante em sua missão de ajudar as pessoas a se ajudarem mutuamente. Para demonstrar o investimento cada vez maior no setor sem fins lucrativos, a empresa também está lançando o GoFundMe Pro – o próximo passo na arrecadação de fundos sem fins lucrativos, que combina a escala e a inteligência inigualáveis da GoFundMe às poderosas ferramentas de software sem fins lucrativos da Classy, adquirida pela GoFundMe em 2022.

A GoFundMe se tornou uma plataforma confiável onde qualquer pessoa pode solicitar ou oferecer ajuda nos momentos mais relevantes da vida. Com uma arrecadação de US$ 40 milhões em 15 anos, a GoFundMe se tornou um movimento global de aproximadamente 200 milhões de pessoas e entidades. Atualmente, a GoFundMe capacita indivíduos e organizações sem fins lucrativos com tecnologias de última geração que estão mudando a maneira como as pessoas se ajudam mutuamente – desde recursos de arrecadação de fundos com tecnologia de inteligência artificial utilizados mais de 35 milhões de vezes até tecnologia de compartilhamento de impacto que inspirou diretamente mais de 18 milhões de doações no ano passado.

“Estamos aqui para ajudar as pessoas a se ajudarem”, declarou Tim Cadogan, CEO da GoFundMe. “Apesar dos US$ 40 bilhões já arrecadados, ainda estamos apenas começando. O lançamento do GoFundMe Pro é um passo essencial para o futuro da arrecadação de fundos para instituições de caridade. Ele conecta tudo o que aprendemos, utilizando a maior plataforma de doações individuais do mundo, com as ferramentas inovadoras que as organizações sem fins lucrativos necessitam para crescer, alcançar novos públicos e promover transformações relevantes.”

O GoFundMe Pro foi desenvolvido com e para as organizações sem fins lucrativos, refletindo a integridade, o cuidado e a transparência que os doadores atuais esperam e merecem. Seu software líder do setor, anteriormente conhecido como Classy, oferece às organizações sem fins lucrativos todos os requisitos necessários para arrecadar fundos em qualquer lugar. O GoFundMe Pro combina a inovação em IA com milhões de pontos de dados de arrecadação de fundos que transformam como as organizações sem fins lucrativos se conectam com apoiadores no maior ecossistema de doações do mundo. Como parte da transição, a marca Classy será descontinuada, com atualizações de marca e inovações sendo lançadas ao longo do ano.

“Por cinquenta anos, as doações beneficentes nos Estados Unidos representaram apenas 2% do PIB”, continua Cadogan. “Acreditamos que é hora de mudar isso. O GoFundMe Pro reforça o nosso compromisso estratégico de longo prazo com organizações sem fins lucrativos, com a promessa de capacitá-las com a tecnologia, a confiança e a parceria que precisam para inspirar generosidade e gerar um impacto duradouro, transformando, dessa forma, a maneira como nos ajudamos.”

