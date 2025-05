Educação socioemocional é essencial para os estudantes

A educação socioemocional tem se consolidado como um dos componentes fundamentais no ambiente escolar. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), competências socioemocionais, como empatia, resiliência e colaboração, influenciam diretamente o desempenho acadêmico e a qualidade das interações em sala de aula. Dados do relatório ‘Skills for Social Progress’ indicam que estudantes com habilidades socioemocionais bem desenvolvidas apresentam melhores resultados escolares e maior engajamento. A semana em que é celebrado o Dia da Educação reacende debates sobre a importância de considerar, além dos conteúdos tradicionais, aspectos ligados ao desenvolvimento integral dos estudantes.

Estudos apontam que a procura por soluções voltadas à essa competência tem aumentado no Brasil. Segundo levantamento da edtech Educa, entre janeiro e junho de 2023, essa demanda já havia aumentado 316% no Brasil em relação ao ano anterior. Naquele semestre, 250 instituições de ensino buscaram integrar estudos socioemocionais em sua grade curricular, contra apenas 60 no mesmo período de 2022. ?

Apesar do reconhecimento da importância, muitos professores ainda não recebem formação adequada nessa área. Uma pesquisa da ONG Nova Escola, em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, revelou que apenas 26,5% dos educadores afirmaram ter recebido treinamento para ensinar habilidades socioemocionais. Além disso, oito em cada dez educadores de instituições públicas relataram ter sofrido algum tipo de agressão de estudantes em 2023. ?

“A integração dessas competências no currículo escolar é importante para o desenvolvimento de habilidades como empatia, autoconhecimento, autocontrole e relacionamento. Elas não apenas promovem a saúde mental dos alunos, mas também contribuem para um ambiente de aprendizado mais positivo e produtivo. Alunos que recebem educação socioemocional apresentam melhor desempenho acadêmico, maior capacidade de concentração e resolução de problemas”, comenta Kátia Chedid, líder de Governança Educacional da Fundação Bradesco.

Professores

A Fundação Bradesco mantém ações voltadas à formação contínua de professores, com foco em capacitações específicas, oferta de recursos didáticos e suporte psicológico. As iniciativas têm como objetivo apoiar o trabalho dos educadores e contribuir para a construção de um ambiente escolar que favoreça o desenvolvimento dos estudantes.

Kátia Chedid comenta que além de beneficiar os estudantes, o desenvolvimento socioemocional também é um pilar importante para o bem-estar dos professores. Com o aumento de casos de esgotamento emocional entre esses profissionais, sobretudo após os desafios impostos pela pandemia, trabalhar as competências dentro das escolas tem sido uma medida fundamental para fortalecer a saúde mental e criar vínculos mais empáticos entre docentes e alunos.

“Na Fundação Bradesco, essas habilidades fazem parte da estratégia pedagógica e são trabalhadas de forma transversal nas diferentes áreas do conhecimento. Temos um olhar atento para o desenvolvimento integral do estudante. A aprendizagem vai além do conteúdo acadêmico, ela passa pelo autoconhecimento, pela empatia, pela colaboração e pela escuta ativa”, afirma Kátia Chedid, líder de Governança Educacional da Fundação Bradesco.

