A SLB apresenta soluções para poços elétricos habilitadas digitalmente que maximizam a produção e a recuperação

A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia de energia, lançou hoje o Electris™ – um portfólio de tecnologias de completações de poços elétricos habilitadas digitalmente que aumentam a produção e a recuperação, reduzindo o custo total de propriedade de um ativo.

Electris completions digitalize control of the entire productive area of the wellbore, providing real-time production intelligence across the reservoir.

As completações Electris digitalizam o controle de toda a área produtiva do poço, fornecendo inteligência de produção em tempo real em todo o reservatório. Isso permite que os operadores prevejam, adaptem e ajam com confiança em resposta às condições dinâmicas de produção, melhorando o gerenciamento do reservatório durante a vida útil do poço e acessando reservas que os sistemas convencionais deixam para trás.

“As completações Electris levam o gerenciamento de reservatórios a um novo patamar – permitindo que os operadores aproveitem melhor seus ativos com menos necessidade de intervenções dispendiosas nos poços”, disse Paul Sims, presidente da Production Systems. “Com grande parte do ‘petróleo fácil’ já extraído, os operadores estão enfrentando reservatórios cada vez mais complexos. As completações Electris podem ajudar a mudar a economia da produção nesses reservatórios – resultando em fatores de recuperação mais altos que maximizam o retorno sobre o investimento no ativo”.

Já foram realizadas mais de 100 instalações das tecnologias de completações Electris em cinco países. Na Noruega, as completações Electris foram implantadas offshore para aumentar a produção de petróleo em um poço de alcance estendido. O operador está utilizando inteligência do sistema para identificar quais zonas estão contribuindo para a produção, a fim de otimizar a extração de petróleo e minimizar a quantidade de água produzida. O controle da produção de água com as completações Electris reduziu a energia necessária para elevar e bombear a água tratada de volta ao reservatório.

O anúncio de hoje foi feito na Offshore Technology Conference, que está sendo realizada esta semana em Houston, Texas.

Para informações adicionais sobre as tecnologias de completações elétricas Electris da SLB, visite www.slb.com/Electris.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicadoàimprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quantoàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

