Mentoria capacita interessados em leilões imobiliários

O mercado de leilões de imóveis no Brasil vive um momento de expansão. Segundo dados da Superbid Exchange, compartilhados pela Veja, o volume de leilões cresceu 86% em 2024, com 16 mil propriedades ofertadas, ante 10 mil em 2023. A projeção para 2025 é de um aumento adicional de 70%, consolidando esse segmento como uma alternativa para investidores e interessados em adquirir imóveis com descontos expressivos.

O balanço também revelou que esse é um segmento dominado por pessoas físicas, que responderam por 92,6% das aquisições. O valor médio das compras foi de R$ 361 mil, conforme dados repercutidos pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Diante desse cenário, o advogado Victor Oliveira, especialista em leilões imobiliários, desenvolveu a Mentoria ELI como uma opção de capacitação para quem deseja atuar nesse mercado com maior segurança e conhecimento técnico.

A Mentoria ELI é um programa de ensino focado no mercado de leilões de imóveis, abordando desde conceitos básicos até estratégias avançadas de negociação. O curso foi estruturado a partir da experiência prática de Oliveira, que atua há anos nesse segmento, auxiliando clientes e investidores na aquisição de propriedades em leilões judiciais e extrajudiciais.

Quando questionado por que o mercado de leilões está em crescimento, o advogado destaca que o aumento expressivo no número de leilões está diretamente relacionado a fatores econômicos e regulatórios.

“O crescimento exponencial do mercado está ligado ao inadimplemento pós-pandemia. Os bancos represaram a retomada de imóveis durante a crise e, agora, com a alta dos juros, esses ativos estão sendo ofertados com descontos atrativos”, explica.

Além disso, prossegue, a digitalização dos leilões, impulsionada pela reforma do Código de Processo Civil (2015) e consolidada durante a pandemia de Covid-19, facilitou a participação de investidores em todo o país.



Na visão do advogado especialista em leilões imobiliários, a consolidação dos leilões eletrônicos trouxe maior transparência e agilidade ao mercado.

“O leilão on-line democratizou o acesso, permitindo que mais pessoas participem de diferentes regiões. Isso beneficia os envolvidos: compradores encontram oportunidades, credores recuperam valores mais rapidamente e o Judiciário ganha eficiência”, explica.

Conteúdos abordados no curso

Introdução ao mercado de leilões: funcionamento, tipos de leilões e principais agentes envolvidos;

Análise de oportunidades: Como identificar imóveis com bom potencial de valorização;

Aspectos jurídicos: entendimento de editais, prazos e documentação necessária;

Estratégias de negociação: Técnicas para aumentar as chances de arrematação vantajosa;

Riscos e cuidados: Como evitar problemas com ônus reais, dívidas e questões fundiárias.

Para quem a mentoria é indicada?

O programa é voltado para investidores imobiliários que buscam diversificar sua carteira com imóveis abaixo do valor de mercado e profissionais do Direito que desejam se especializar em processos de leilão.

“A formação também é destinada para todos que queiram adquirir imóveis residenciais ou comerciais com desconto e lucratividade”, finaliza Victor Oliveira;

