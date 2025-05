Nacional Inn faz nova aquisição de hotel em Alagoinhas (BA)

O Grupo Nacional Inn expandiu sua operação com a nova aquisição: o Hotel Nacional Inn Alagoinhas, localizado em Alagoinhas, Bahia. O empreendimento conta com uma infraestrutura pensada tanto para quem viaja a negócios quanto para quem está de passagem por lazer ou em grupos.

O Hotel Nacional Inn Alagoinhas está localizado próximo à rodovia BR e a cerca de 79 km do aeroporto da cidade baiana de Feira de Santana. Entre as comodidades estão academia, lounge compartilhado, estacionamento gratuito e salas de reuniões equipadas para eventos corporativos ou encontros profissionais. Além disso, a estadia oferece restaurante e bar, buffet de café da manhã e todos os quartos contam com ar-condicionado, banheiro privativo, Wi-Fi grátis, TV de tela plana via satélite, base para iPod e uma mesa de trabalho.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, conta que essa expansão para Alagoinhas segue a estratégia da empresa de interiorizar sua presença. “A marca já está consolidada em centros maiores e turísticos, então agora é hora de fortalecer os laços com cidades estratégicas e em ascensão, como Alagoinhas”.

“A cidade tem se destacado cada vez mais como um polo de desenvolvimento no interior da Bahia, com potencial econômico, principalmente nos setores de bebidas, cerâmica, curtumes e comércio. Além disso, há um movimento de atração de grandes empresas, o que torna a região um celeiro de oportunidades”, comenta o empresário.

Para Ricardo, devido ao crescimento do turismo em cidades intermediárias, o Hotel Nacional Inn Alagoinhas pode se firmar como uma referência no mercado local, isso porque a hospedagem busca unir uma localização estratégica com infraestrutura, posicionando-o de forma competitiva no mercado.

“No contexto regional, ele também deve atrair pessoas de cidades vizinhas que querem realizar eventos corporativos ou simplesmente se hospedar com mais comodidade. Ou seja, nosso objetivo é que o posicionamento seja de protagonismo mesmo — não apenas mais uma opção, mas a opção ideal em Alagoinhas”, acrescenta.

O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis ainda pontua que a aposta em cidades como Alagoinhas é mais do que pontual, é estratégica. “A rede parece estar enxergando com muita clareza o potencial dessas localidades, que muitas vezes acabam surpreendendo pela dinâmica e pela capacidade de crescimento em áreas-chave do turismo”.

Ele reforça que o Nordeste tem ganhado destaque em políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento regional, “então estar inserido nessa realidade, com um hotel bem localizado, é uma decisão que, a meu ver, encaixa perfeitamente com a estratégia de longo prazo da rede”, finaliza o diretor.

https://www.nacionalinn.com.br/hotelnacionalinnalagoinhas