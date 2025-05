ONG seleciona jovens para tratamento dental gratuito em maio

A Turma do Bem (TdB), que gere uma rede com 18 mil dentistas voluntários, realizará a Megatriagem 2025 no dia 15 de maio, em todo o Brasil. O evento tem como objetivo selecionar cinco mil crianças e adolescentes de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social para receber tratamento odontológico gratuito.

A Megatriagem 2025 ocorre, simultaneamente, em 12 capitais: Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Vitória (ES). Em todo o País, a ação são 148 municípios (a lista completa pode ser acessada aqui).

Os selecionados ganharão acompanhamento odontológico gratuito até atingirem 18 anos. “É sempre muito inspirador ver nossos dentistas mobilizados para promover transformações reais na vida de pessoas que tanto precisam. Não ter acesso a cuidados em saúde bucal só por não poder pagar por um tratamento ainda é uma realidade para milhões de brasileiros, o que nós nos comprometemos em mudar. Quando fazemos isso, estamos olhando para a mudança que podemos ser na vida desses jovens”, afirma Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário e fundador da TdB.



Como participar



Para concorrer ao tratamento, não é preciso fazer inscrição prévia. Basta procurar os locais de suas cidades ou de cidades próximas.



Os jovens devem ter entre 11 e 17 anos e precisam estar acompanhados de um responsável. É indispensável apresentar RG e comprovante de residência no local da triagem.



Como é a Megatriagem 2025



Durante a ação, os participantes serão avaliados por um dentista voluntário por meio de um exame visual não invasivo, no qual serão registradas informações sobre a saúde bucal e a condição socioeconômica do paciente, além de ser oferecido um kit de higiene bucal.

Em algumas cidades, o programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, da Colgate, estará presente com atividades de educação e distribuição de kits de higiene bucal voltadas para crianças de 5 a 10 anos e seus responsáveis.

Desde 2021, a Colgate é parceira da Turma do Bem em diversas iniciativas, incluindo ações com foco em comunidades regionais. Em 2024, a Mega Triagem beneficiou mais de cinco mil jovens. Além disso, desde 1994, a Colgate como iniciativa de ESG desenvolve o programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, que já impactou mais de 20 milhões de crianças com materiais educativos e distribuição de kits de higiene bucal.



Mais informações



Para participar, o público pode consultar as cidades confirmadas e o endereço de cada ação no site da Megatriagem 2025.

Após as triagens simultâneas, a equipe da Turma do Bem irá enviar uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito com todas as informações necessárias.

Locais da Megatriagem 2025 nas capitais



Aracauju (SE)

CRO- SE

Endereço: R. Vila Cristina, 589

Horário: 9h às 16h

Belo Horiozonte (MG)

Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias (Cicalt)

Endereço: Rua Santo Agostinho, 144

Horário: 8h às 16h

Brasília(DF)

Pátio Brasil Shopping

Endereço: Q. 7 BL A – Asa Sul

Horário: 9h às 16H

Curitiba(PR)

Instituto de Formação e Orientação de Jovens e Adolescentes – FORJA

Endereço: Rua Angela Alves De Jorge Souza, 155 – Campo De Santana

Horário: 10h às 15h

João Pessoa (PB)

Comunidade Doce Mãe de Deus

Endereço: AV. Valdemar Galdino Naziazeno, 3150 – João Paulo II

Horário: 9h às 14h

Manaus (AM)

Faculdade de Odontologia, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Endereço: Av. Ayrão, 1539 – Manaus

Horário: de 8h às 18h

Porto Alegre(RS)

Shopping Total

Endereço: Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta

Horário: 9h às 17h

Recife (PE)

Projeto Amor e Esperança

Endereço: Rua Arapoema, 35 – Brejo de Beberibe

Horário: De 9h às 15h



Rio de Janeiro(RJ)

Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro

Endereço: Avenida República do Chile, 245 – Centro.

Horário: 9h às 15h.



Salvador (BA)

Associação Cultural Bloco de Carnaval Ilê Aye

Endereço: Ladeira do Curuzu, 228.

Horário: de 9h às 16h

São Paulo (SP)

Ocupação Nove de Julho

Endereço: R. Álvaro de Carvalho, 427 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01050-070

Horário: 10 às 17h.



Vitória (ES)

Instituto João XXIII

Endereço:Rua Professora Anízia Corrêa Rocha, 131 – Consolação

Horário: 10h às 16h

Website: https://megatriagem.tdb.org.br/