Nova obra de Ênio Almeida discute desafios das sociedades

Está disponível no mercado o livro Independência (ou Morte) e Sócio – Como escolher, construir e manter uma sociedade de sucesso, de autoria de Ênio Almeida, publicado pela editora Plataforma X. A obra investiga os principais fatores que influenciam o êxito ou fracasso de sociedades empresariais no Brasil, oferecendo uma análise prática e reflexiva sobre o tema.

O título faz alusão histórica ao grito de independência do Brasil, como provocação simbólica sobre o rompimento de alianças. Segundo o autor, a escolha de um sócio pode ser decisiva para o crescimento de um negócio, mas também pode representar risco quando mal alinhada. O livro busca justamente tratar desses aspectos, trazendo critérios objetivos para a construção de uma parceria empresarial sólida.

A publicação apresenta relatos de experiências reais vividas pelo autor, que teve trajetória desde cargos operacionais até a posição de liderança em grandes empresas. Com base nesses episódios, o autor propõe ferramentas práticas para seleção e manutenção de sociedades empresariais. Também é introduzido o conceito de “sócio de aluguel” — profissionais externos que contribuem estrategicamente com a gestão, sem vínculo societário.

O livro conta com o prefácio de Nezio Monteiro, empresário e investidor, e posfácio de Pablo Marçal, especialista em desenvolvimento humano. Em sua participação, Marçal afirma: “Ênio entregou aqui um guia sobre como construir uma sociedade empresarial sem cair nas armadilhas que fazem muitos empreendedores quebrarem”. Já Monteiro destaca: “A obra apresenta um mapa sobre o que funciona — e o que não funciona — na hora de construir uma sociedade empresarial sólida”.

A publicação está disponível nos formatos impresso, eBook e Kindle. Interessados podem acessar mais informações por meio das redes sociais do autor (@enioalmeida) ou pelo perfil profissional no LinkedIn.

Sobre o autor:

Ênio Almeida é conselheiro de administração certificado pelo IBGC, com MBA pela FGV e graduação pela PUC. Atua há mais de 25 anos no setor empresarial, com experiências em liderança nos mercados imobiliário e turístico.

Website: https://www.instagram.com/enioalmeida