Previsão da ABComm reflete em vendas de gráfica on-line

Nos últimos anos, o volume de vendas em plataformas digitais tem apresentado um crescimento gradativo, apontando pontos positivos para quem está investindo no e-commerce ou que deseja montar o seu próprio negócio em canais digitais para a comercialização de produtos ou serviços.

De acordo com os dados da 51ª edição do relatório Webshoppers, produzido pela NIQ Ebit, em 2024 o e-commerce cresceu cerca de 19%. A pesquisa destaca uma média de 38,1% do número de lojas que optaram por vender apenas em plataformas on-line.

A Octadesk, em parceria com a Opinion Box fez um estudo em 2023 o qual constatou que cerca de 61% dos brasileiros preferem realizar compras on-line ao invés de comparecer em lojas físicas. Os principais motivos dessa escolha são os preços mais atrativos, praticidade nos processos, disponibilidade 24 horas por dia, promoções exclusivas para compras on-line, além do acesso a variedades de produtos.

Para este ano, as expectativas de crescimento também se mostram otimistas. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) acredita que haverá um aumento de 10% até dezembro deste ano, chegando a faturar em torno de R$ 224,7 bilhões. Esse será o oitavo ano consecutivo de alta nas vendas feitas pelo e-commerce.

Com base nesse relatório da ABComm, para este ano, se espera um aumento no número de consumidores digitais, atingindo uma média de 94 milhões, ou seja, cerca de três milhões a mais do que em 2024, além de um aumento no volume de pedidos de quase 5% a mais quando comparado ao ano anterior, o que significa uma média de 435 milhões de compras on-line.

O modelo de negócio via plataforma digital tem inspirado até mesmo as gráficas tradicionais especializadas em impressos personalizados. A gráfica GIV Online com mais de 30 anos no ramo, por exemplo, hoje em dia atua em um tipo de negócio 100% digital. O seu faturamento médio anual alcançou em torno de 4,1%, o que representa um crescimento de 90% nos últimos cinco anos.

Em entrevista com o coordenador de marketing da GIV Online, Victor Nakamura, o mesmo compartilha a percepção de comportamento do consumidor brasileiro nestes últimos anos, e explica que a gráfica GIV Online tem investido em um sistema integrado capaz de manter seu site com status dos pedidos sempre atualizado em tempo real com o intuito de otimizar a comunicação entre a empresa e o cliente, além de um sistema logístico capaz de atender clientes a nível nacional e opções de frete grátis para balcões de retirada em algumas regiões de São Paulo Capital.

Essa expectativa de aumento acelerado do e-commerce tanto em outros nichos, como para gráficas on-line, é por conta da participação mais intensa das classes C e D na Internet, o elevado uso de aparelhos celulares para a realização de compras, principalmente da geração Z e facilidades de pagamentos via Pix e carteiras digitais.

E, além desses comportamentos, estudos mostram novas exigências do consumidor no decorrer deste ano. A Octadesk aponta uma média de 72% dos clientes brasileiros que priorizam mais praticidade, fatores sustentáveis e a melhor experiência de compra em marketplaces, já que eles foram eleitos como o principal canal de vendas on-line, com mais de 70% das transações concentradas nesses ambientes, segundo dados apontados pela ABComm.

Para Victor Nakamura da GIV Online, esses dados só reforçam a importância de focar seu negócio não só nos meios tradicionais via site, ou telefone, mas por meio de suas redes sociais e o uso do App para viabilizar a compra.

Com relação às perspectivas de vendas, a matéria das Pequenas Empresas & Grandes Negócios aponta que o ticket médio das compras on-line deve crescer 4,7% e alcançar R$ 515,80. Para a gráfica on-line GIV, por exemplo, o ticket médio pode alcançar uma média de R$ 375,00 por pedido e um volume de até 80 mil pedidos até dezembro deste ano.

"De acordo com uma pesquisa do E-Commerce Brasil, o uso de cupons de desconto antes de finalizar compras on-line cresceu 30% no Brasil em 2024. E empresas que atuam em plataformas on-line, como a GIV Online também apostam na disponibilidade de cupons na primeira compra e na seleção de categorias de produtos como forma de reter clientes e aumentar o volume de vendas anual", conclui Nakamura.

