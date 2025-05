Incorporadora de bairro planejado atinge 100% das vendas em um dia

A Idealiza Cidades, incorporadora e urbanizadora de bairros planejados, acaba de alcançar mais um marco com o lançamento do bairro planejado Parque Una São José dos Campos, no qual foram vendidos 131 lotes residenciais e 12 lotes comerciais em apenas um dia, alcançando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 244,7 milhões. Com 560 mil metros quadrados, o local tem aproximadamente três vezes o tamanho do estádio do Maracanã e está localizado no popularmente conhecido "Terreno das Vaquinhas".

Com valor médio de R$4.250,00 por metro quadrado, o empreendimento destaca a crescente demanda por projetos urbanos inovadores e bem integrados, fortalecendo a posição do bairro planejado entre os mais valorizados do país.

O Parque Una SJC, contou com a participação da SWA Group, um dos escritórios de paisagismo reconhecidos internacionalmente. O projeto do parque incorpora soluções modernas, considerando a extensão da área, como redes elétrica e de gás subterrâneas, sistemas de drenagem verde e jardins de chuva, além da revitalização de uma nascente difusa, com aproximadamente 35 mil metros quadrados e o plantio de 10 mil árvores nativas.

A Casa Una, uma edificação de 20 mil metros quadrados localizada na entrada do parque, será um projeto arquitetônico multifuncional, distribuído em diversos pavimentos. No térreo, o projeto irá contar com lojas, academia, gastronomia e serviços, em um ambiente aberto totalmente conectado ao parque. Já os andares superiores serão destinados a empresas da indústria criativa e startups. A Casa Una ainda contará com restaurantes no rooftop e um anfiteatro circular que poderá ser utilizado gratuitamente para reuniões ao ar livre, treinamentos e eventos culturais.

O Parque Una segue as diretrizes que a Idealiza Cidades aplica em todos os seus bairros planejados, o “urbanismo feito à mão”, respeitando o contexto da área e do público de onde se insere. O empreendimento irá valorizar uma centralidade compacta, com diversidade de usos e a possibilidade de fazer praticamente tudo sem tirar o carro da garagem. Os moradores e frequentadores do bairro poderão usufruir de espaço pet, academia, restaurante, café, padaria, escritório, supermercado e área verde, ao alcance de uma caminhada. Essa convergência de usos estimula a circulação de pessoas em todos os horários com segurança.

O Parque Una SJC faz parte de um plano de desenvolvimento de longo prazo, com um valor de VGV estimado de R$6,6 bilhões.

Fundada em 2005, a Idealiza Cidades já entregou diversos bairros planejados pelo Brasil e tem uma estratégia de expansão agressiva para os próximos anos. Até 2024, a empresa já lançou o VGV de R$4,6 bilhões em projetos e tem um pipeline de R$12,5 bilhões para os próximos anos, sendo R$1,5 bilhão em urbanização e R$11 bilhões em incorporações. Em 2024, a Idealiza Cidades alcançou um VGV lançado de R$776 milhões, fechando o ano 243% acima de 2023, quando os lançamentos totalizaram R$319 milhões. Para 2025, a expectativa de faturamento é de R$1 bilhão, refletindo o crescimento exponencial da empresa.

A estratégia se baseia na criação de bairros planejados que combinam qualidade de vida, sustentabilidade e urbanismo de vanguarda. Em apenas dois anos e meio, a empresa realizou 8 lançamentos na cidade, com 85% das unidades vendidas. O forte trabalho de comercialização e marketing tem sido um dos pilares desse crescimento acelerado, garantindo maior absorção dos empreendimentos pelo mercado.