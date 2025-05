Blue Yonder adquire Pledge e amplia sua plataforma de cadeia de suprimentos de ponta a ponta com relatórios certificados de emissões de carbono

A Blue Yonder, líder global em transformação digital da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje a aquisição da Pledge Earth Technologies Ltd. (“Pledge”), incluindo sua solução de sustentabilidade para cadeia de suprimentos global voltada para proprietários beneficiários de cargas (BCOs), líderes de cadeias de suprimentos empresariais e prestadores de serviços logísticos (LSPs). A já poderosa plataforma da Blue Yonder agora passa a incluir relatórios de emissões logísticas de CO2e certificados globalmente, permitindo que os clientes acompanhem suas próprias emissões e as de seus parceiros e fornecedores.

A Pledge oferece soluções de software que ajudam equipes de cadeias de suprimentos empresariais e LSPs a alcançar metas de sustentabilidade e cumprir os requisitos de relatórios de emissões do Escopo 3. Fundada em 2021 no Reino Unido, a Pledge promove acessibilidade e transparência na medição e na geração de relatórios de emissões no transporte de cargas, permitindo que as empresas meçam, controlem e reduzam sua pegada de carbono com confiança.

As tecnologias da Pledge automatizam a coleta e o intercâmbio de dados de remessas de fornecedores logísticos, permitindo cálculos de emissões certificados e rastreáveis em todos os modos de transporte, incluindo aéreo, terrestre (como caminhões, trens e barcas), marítimo, bem como centros logísticos. Os clientes da Blue Yonder podem expandir suas soluções da Blue Yonder para incluir essa nova funcionalidade quando aplicável, recebendo relatórios de emissões em conformidade com o padrão do Global Logistics Emission Council (GLEC), desenvolvido pelo Smart Freight Center (SFC), e alinhadoànorma da International Organization for Standardization (ISO) 14083: gases de efeito estufa, com precisão e confiabilidade comprovadas.

"A capacidade de quantificar emissões com facilidade e precisão é um grande avanço para as iniciativas de sustentabilidade dos nossos clientes, mas o mais relevante é como eles podem usar essas informações", disse Saskia van Gendt, diretora de sustentabilidade da Blue Yonder. "Ao entender melhor o impacto ambiental de suas operações logísticas, as empresas conseguem reduzir custos, cobrar mais responsabilidade dos prestadores de serviço logístico quanto às emissões de transporte e identificar ineficiências específicas a serem corrigidas. A Blue Yonder sempre teve como objetivo oferecer aos seus clientes visibilidade da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, e essa nova funcionalidade abre caminho para cadeias mais inteligentes, eficientes e sustentáveis".

Muitas ferramentas de rastreamento de carbono foram desenvolvidas para analisar dados apenas de uma parte e não se integramàrede de transportadoras, o que reduz o efeito de rede e limita o alcance e a precisão dos dados. Ao incorporar esses dadosàPlataforma Blue Yonder, os clientes da Blue Yonder que optarem por expandir suas soluções para incluir essa nova funcionalidade poderão entender, com precisão e agilidade, o impacto das suas decisões relacionadasàcadeia de suprimentos nas emissões. Isso permite a gestão de ponta a ponta das operações de transporte e logística, além de garantir conformidade com regulamentações e exigências globais de relatórios (incluindo CSRD, SBTi e CDP) com preparação proativa para auditorias.

"A aquisição estratégica das capacidades da Pledge pela Blue Yonder nos ajudará a enfrentar os desafios complexos da gestão de sustentabilidade e das cadeias de suprimentos modernas", afirmou Bjoern Stengel, líder global de pesquisa e prática em sustentabilidade, estratégias e tecnologias sustentáveis, IDC. "Em uma era em que a responsabilidade social corporativa e as iniciativas ESG são indispensáveis, os relatórios de emissões certificados se tornaram o padrão de ouro para dados de alta qualidade. Ao integrar um produto de sucesso comprovado em sua plataforma, a Blue Yonder ajudará seus clientes a avançarem rumo a uma gestão de sustentabilidade mais inteligente e impactante".

Evitar milhas vazias, reduzir o consumo de combustível e utilizar recursos e materiais são apenas algumas das áreas da cadeia de suprimentos que podem ser aprimoradas por meio da análise quantitativa, como o rastreamento de emissões de carbono. Com essa nova funcionalidade, as empresas terão clareza baseada em dados sobre os impactos das emissões de carbono e da poluição do ar em suas operações e nas de seus parceiros comerciais.

"Na Pledge, acreditamos que a tecnologia é um catalisador poderoso na luta contra as mudanças climáticas", disse David de Picciotto, CEO e cofundador da Pledge. "Ao nos unirmosàBlue Yonder, estamos ampliando nosso alcance e impacto, oferecendo às maiores cadeias de suprimentos empresariais do mundo as ferramentas necessárias para medir, relatar e reduzir as emissões de carbono".

Com uma vasta experiência em sustentabilidade e engenharia de software, a equipe da Pledge se juntaráàBlue Yonder para apoiar sua missão de transformar a gestão global de cadeia de suprimentos. A nova funcionalidade já está disponível para todos os clientes da Blue Yonder, e os clientes atuais da Pledge continuarão sendo atendidos pela Blue Yonder.

