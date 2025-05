Compromisso com a inovação nas empresas envolve a qualidade de vida

Publicada em 2024, a ISO 56001 é a norma internacional focada na inovação, com o objetivo de fornecer diretrizes e requisitos para que as organizações possam sistematizar e aperfeiçoar seus processos de inovação.

A implementação da ISO 56001 requer uma compreensão profunda dos seus princípios e requisitos. Primeiramente, a implementação da ISO 56001 exige um compromisso de toda a liderança da empresa.

“Cursos, treinamentos, workshops e a troca de experiências com outros profissionais do ramo são essenciais para a construção de um profissional, capaz de coordenar uma equipe e caminhar para a inovação”, salienta Vininha F. Carvalho, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A Lei nº 14.831/2024, que criou o Certificado “Empresa Promotora da Saúde Mental”, entra em vigor em 25 de maio de 2025. As empresas terão três meses para se adequarem às novas diretrizes e demonstrar compromisso com a saúde mental de seus colaboradores.

O selo será concedido às organizações que adotarem medidas concretas para criar espaços mais saudáveis e equilibrados, contribuindo para a produtividade e retenção de talentos.

Carol Garrafa, fundadora e mentora da Santé, consultoria especializada em desenvolvimento humano, avalia a iniciativa como um avanço essencial. “Temos observado um interesse crescente das empresas em estabelecer práticas voltadas ao bem-estar dos funcionários”, afirma.

Segundo um levantamento da International Stress Management Association (ISMA), o Brasil está em segundo lugar entre os países com maior índice de burnout no mundo, e as mulheres são as mais afetadas. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) revelou que 50% das mulheres que se tornam mães perdem seus empregos após dois anos.

“A certificação será concedida por uma comissão do governo federal e terá validade de dois anos, sendo necessário um novo processo de avaliação para sua renovação. Caso as diretrizes não sejam cumpridas, o selo poderá ser revogado”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news