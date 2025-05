Coleção de joias autorais será lançada em São Paulo

A artista visual Gaby Alves lança a “Coleção Abençoada” no dia 7 de maio, das 14h às 20h, no Hotel Fasano São Paulo Jardins. A curadoria é de Vera Simões, especialista em arte e joalheria brasileira. O evento marca a transição da artista para o universo das joias, unindo suas criações têxteis com o design de acessórios.

Com base em seus bordados autorais, a coleção apresenta peças que incorporam elementos da natureza e memórias afetivas. A proposta é transformar as texturas e símbolos presentes nos bordados em joias com identidade própria e forte conexão emocional.

“Desde cedo, fui muito ligada a acessórios e, com o bordado, entrei aos poucos nesse universo da moda, criando peças que expressam meu olhar e minhas lembranças”, explica Gaby Alves. “Cada peça é um eco do meu trabalho manual: ponto por ponto, detalhe por detalhe”.

A artista também se inspirou em mulheres da sua trajetória pessoal, como avós e tias, para compor a narrativa das peças. “Essa coleção é um tributo às raízes femininas da minha história: a avó da esmeralda, a avó da costura, a tia dos colares marcantes. Agora, esses símbolos ganham nova forma nos metais e nas pedras”.

Para a curadora Vera Simões, “as joias criadas por Gaby Alves contam histórias pessoais, antes expressas no tecido e agora traduzidas no design”.



Serviço: lançamento da coleção “Abençoada” por Gaby Alves



Data: 7 de maio de 2025



Horário: das 14h às 20h



Local: Hotel Fasano São Paulo Jardins



Endereço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardim Paulista, São Paulo



Estacionamento com manobrista

Informações para a imprensa:

Vera Simões – Curadora



Contato: (11) 99585-9664

Website: https://www.instagram.com/gabyalves/