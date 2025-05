EAD cresce no país e UniFECAF registra alta nas matrículas

O ensino a distância (EAD) tem se expandido no Brasil e passou a liderar as novas matrículas em cursos de graduação. O modelo exige maior protagonismo do estudante, com gestão do próprio tempo, acesso a ferramentas tecnológicas e participação em atividades com propostas interativas.

Dados do Censo da Educação Superior 2023, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que mais de 60% das matrículas em graduação no país foram realizadas na modalidade EAD, superando pela primeira vez os cursos presenciais.

O crescimento está relacionado a fatores como o avanço tecnológico, a flexibilização dos formatos de ensino e a busca por alternativas que permitam conciliar estudo com outras demandas do cotidiano.

A UniFECAF é uma das instituições que tem ampliado sua atuação nessa modalidade. O CEO da instituição, Marcel Gama, afirma: “Nosso objetivo é estruturar uma experiência acadêmica que leve em conta as condições reais dos estudantes, considerando seus contextos pessoais e profissionais”.

Diversos fatores ajudam a explicar o crescimento do modelo de ensino a distância no Brasil. A flexibilidade oferecida permite que os estudantes definam seus próprios horários e locais de estudo. As trilhas de aprendizagem podem ser adaptadas conforme o desempenho individual, possibilitando maior personalização do processo educativo.

A integração entre teoria e prática é promovida por meio de projetos e mentorias que aproximam o estudante do mercado de trabalho. As plataformas digitais facilitam a comunicação entre alunos e professores, criando ambientes colaborativos de aprendizagem.

Além disso, o coordenador dos cursos de Gestão da UniFECAF, Diego Braga, completa dizendo que “o modelo estimula a autonomia dos estudantes, exigindo organização, disciplina e senso de responsabilidade”. A formação oferecida é construída com foco nas exigências do mercado de trabalho, priorizando competências práticas e aplicáveis.

A UniFECAF mantém mais de três mil contratos de estágio ativos, sendo metade deles em cursos oferecidos a distância. Cerca de 20% dos alunos da instituição iniciaram suas atividades profissionais já no primeiro semestre do curso.

Segundo o CEO da UniFECAF, as empresas têm buscado candidatos com formação alinhada às demandas do mercado, o que levou a instituição a estruturar uma grade curricular específica voltada para empregabilidade, inclusive para seus próprios colaboradores.

Modelos educacionais com foco em atividades práticas, como simulações, estágios e uso de tecnologia nos processos de ensino, têm sido adotados para encurtar o tempo entre a formação acadêmica e a inserção no mercado.

A instituição também implementa microcertificações. A cada etapa do curso concluída, o estudante recebe um certificado referente à competência adquirida. Essa estratégia permite que os alunos apresentem comprovação de habilidades ainda durante a graduação.

A UniFECAF também adota metodologias ativas, promove a participação dos alunos em fóruns e workshops, e organiza eventos com profissionais de diversas áreas, buscando ampliar o aprendizado para além da sala de aula.

Website: https://www.linkedin.com/school/unifecaf/