Ensino Agir realiza Simpósio em São Paulo

O ensino Agir, braço educacional da associação de gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), organização social focada em assistência administrativa em Saúde, realizou no dia 23 de abril um simpósio para discutir estratégias, avanços e desafios em temas como inovação, tecnologia e empreendedorismo no setor da saúde.

O evento ocorreu no auditório da TOTVS, empresa de sistemas e plataformas informacionais em São Paulo, numa tarde de debates, palestras e participação do público, com mais de 150 pessoas acompanhando presencialmente e de forma on-line.

Tendo por meta ampliar relações institucionais da Agir na capital paulista, encontro conectou gestores e profissionais buscando explorar melhores práticas e tendências em gestão. A presença de representantes de players da tecnologia da informação, administração de pessoal, compliance, etc. propiciou troca de experiências, aprendizados, ideias, contatos e conexões, destacando ações que transformam desafios em soluções e geram resultados assistenciais e organizacionais.

“Estamos comprometidos com a qualificação contínua dos gestores e com a construção de resoluções que gerem impacto na vida dos pacientes. Esta iniciativa representa um passo na consolidação de planos. O ensino Agir tem se firmado como um ambiente de formação de líderes e de disseminação de boas práticas em assistência e dirigismo setorial. Promover esse diálogo em São Paulo reforça nosso propósito também pela educação, estimulando uma eficiência e sustentabilidade”, afirmou J. Antônio Cirino, diretor do ensino Agir.

Superintendente de relações institucionais da Entidade e presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), Sergio Daher também congratulou a proposta: “Temos este braço educacional desde a fundação e ele foi ficando mais consistente. Pudemos divulgar o que fazemos. O evento teve uma característica de aprendizagem mútua. Falamos com grandes personalidades e empresas sobre gerir saúde, algo fundamental no mundo atual. Atuar em São Paulo será desafiado. Estamos motivados”.

Já Lucas Silva, superintendente-executivo Agir, celebrou o momento: “O ensino Agir compartilha conhecimento de 20 anos dirigindo unidades de saúde. Juntamos saber acadêmico com o aplicado na ponta, na prática, e pudemos ensinar e aprender. Crescemos graças a essas interações e agora compartilhamos de volta essa expertise”.

Durante a mesa principal, de tema “O impacto positivo da gestão por resultados na saúde”, houve reunião de membros da Organização Nacional de Acreditação (ONA), da empresa de gestão de custos em saúde Planisa, da Associação Nacional dos Hospitais Provados (ANAHP) e da anfitriã, TOTVS. Em suas falas, os participantes foram unânimes. “Participar deste momento é uma honra e um prazer. Poder criar novos entendimentos sobre apresentação de resultados e transformação de ações em melhorias é estimulante. Analisar números sabendo que eles são vidas salvas é a essência”, disse Arnaldo Monfredini, gestor de Negócios e Ofertas da Totus.

“Tivemos uma mesa atuante. Essa consciência do que trazemos ao paciente esteve clara aos presentes e é o que fazemos ao modelar processos de melhorias em níveis, garantindo prestação de serviços desde a base, passando pela fase intermediária até consolidá-la”, declarou Camila Deister, analista sênior de Certificação da ONA.

“Falar de resultado em saúde é falar de tecnologia da informação e big data.

Ter exames, por exemplo, substituídos por análises clínicas acuradas do paciente reduz custos. Esse é o futuro da área. A diminuição de gastos que uma consulta minuciosa pode oferecer liberta o paciente mais cedo e dá ao hospital menos despesas com diagnósticos. Essa situação vai na linha do que pautamos. Quando sabemos que 80% a 85% dos exames de imagem não têm diagnóstico, é hora de repensar a logística”, pontuou Marcelo Tadeu Carnielo, diretor de Serviços da Planisa.

“Como head de negócios e parcerias da ANAHP, vejo que, mesmo em hospitais de grande padrão, há problemas de base e administrativos, seja de com pessoal, com números ou resultados. Acredito que enquanto não tirarmos o foco da remuneração pela remuneração, sem prestar atenção às OSS, ao SUS, aos hospitais regionais, não teremos avanços”, afirmou Thiago Santos Camargo.

Encerrada a mesa, o evento trouxe a palestra de Lia Lara, consultora sênior da FranklinCovey. Com o título “As 4 disciplinas da execução aplicadas à gestão em saúde”, a executiva falou da necessidade de “pensarmos em que tipo de profissional e legado teremos. Numa empresa, a gente reflete isso na missão, que é moldada através da visão. Na saúde não é diferente. Aí entra a estratégia: como é que chegamos no que almejamos? Pôr em causa essas questões é producente”.

Após apresentação sobre cursos online de gestão de custos, veio a palestra “Como a transformação digital e a inovação estratégica caminham lado a lado na saúde digital”, conduzida pelo PhD em informática médica e CEO da administradora Folks, Cláudio Giulliano.

“É um prazer compartilhar conteúdo que tem a ver com tendências atuais da inteligência artificial e deve democratizar o conhecimento. Acho que o que a gente produziu nesta tarde aprimora o setor. À medida que temos cada vez mais pessoas capacitadas e entendendo potencialidades de uma saúde mais digital, vamos atingir metas aos pacientes, profissionais e instituições”, afirmou.

