Global X lança BDR de ETF com foco em Argentina na B3

A Global X, gestora americana especializada em ETFs, anuncia o lançamento do ARGT39, BDR do ETF Global X MSCI Argentina, listado na B3. De acordo com a Global X, esse é primeiro BDR de ETF focado exclusivamente na Argentina que oferece aos investidores brasileiros acesso direto às maiores empresas argentinas, sem necessidade de conta no exterior ou conversão cambial. O ETF possui mais de dez anos de histórico e já acumula quase US$ 1 bilhão sob gestão.

O ARGT39 replica o índice MSCI All Argentina 25/50, que representa de forma ampla o mercado de ações argentino. O índice inclui empresas listadas nos Estados Unidos (via ADRs) e em bolsas locais, com regras que limitam a concentração: nenhuma empresa pode ultrapassar 25% do peso do índice, e a soma das que têm mais de 5% não pode passar de 50%, para buscar maior diversificação e equilíbrio na carteira.

“A forte demanda pelo ARGT no exterior ao longo de 2024 permitiu que o ETF atendesse aos critérios do programa de BDRs da B3. Agora, o investidor brasileiro pode acessar essa tese com mais facilidade, aproveitando um momento de possível inflexão na economia argentina e exposição a empresas que podem se beneficiar de uma abertura de mercado mais acelerada”, afirma Flávio Vegas, especialista de produtos da Global X ETFs.

O lançamento acontece em meio a um novo ciclo na Argentina. "Com uma política econômica mais liberal e foco na contenção de gastos, o governo de Javier Milei reduziu drasticamente a inflação — de mais de 25% ao mês em dezembro de 2023 para cerca de 2% no início de 2025. O país também registra avanços na concessão de crédito e no setor de energia, com projeções que colocam a Argentina como futura potência energética regional até o fim da década", diz Flávio.

