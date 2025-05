Espetáculo teatral ‘Ô água, cadê você?’ prepara turnê

Está chegando o novo projeto da Cia Atores de Mar’. A turnê do espetáculo teatral ‘Ô água, cadê você?’ passará pelos estados do Rio de Janeiro, Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com apresentações gratuitas durante o mês de maio.

O espetáculo aborda o consumo de água em uma encenação voltada para o público da primeira infância, atendendo crianças de 0 a 6 anos. Por meio de recursos visuais, fantoches e cantigas, interagindo e mostrando a necessidade de debater este assunto no espetáculo escrito por Mar’Junior, que também faz a direção, e Marisa Maia. Na direção, junto com Mar’, está Patrick Moraes.

Mar’ e Marisa, inclusive, reeditam a parceria que fizeram no espetáculo ‘Brincando de Retalhos’, onde abordaram a importância de cuidar da natureza também para este público de 0 a 6 anos. Desta vez, novamente com um tema ligado ao meio ambiente, sobre a água.

“Este espetáculo foi pensado para a primeira infância, pois já havíamos percebido a importância de levar assuntos tão importantes para as crianças. Desde cedo, eles aprendem a importância da água e se divertem. A semente está sendo plantada”, relata o autor, diretor e produtor Mar’Junior.

Em cena, as atrizes Isabella Lorraine e Paola Vergette buscam levar informação e diversão para as crianças pequenas, de forma lúdica e teatral, unindo cultura com educação ambiental. A turnê também marca a estreia de Mariana Moraes, fazendo uma participação especial na apresentação em solo carioca.

A turnê pelos 4 estados atenderá 12 cidades, sendo realizada, preferencialmente, dentro das escolas públicas. Todas as 15 apresentações terão intérprete de Libras e monitores, além da entrada gratuita. O projeto é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio da Foz do Chapecó e da Santos Brasil.

“Muito importante levar cultura para o público que mais necessita. As crianças terão a oportunidade de assistir algo diferenciado e com certeza entenderão a mensagem do espetáculo”, afirma Patrick Moraes.

Em Santa Catarina, as cidades que receberão as apresentações de ‘Ô água, cadê você?’ serão Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Guatambú, Paial, Palmitos e São Carlos. No Rio Grande do Sul, as cidades beneficiadas serão Alpestre, Erval Grande, Faxinalzinho e Itatiba do Sul. No Pará, será a cidade de Barcarena. Estas cidades se juntam ao Rio de Janeiro.

O Projeto “Se Liga!” é contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet, do Ministério da Cultura, patrocinado pelo Grupo Equatorial, e realizado pelo Governo Federal, com produção da Cia Atores de Mar’. Sob o PRONAC 232346.

Espetáculo: Ô água, cadê você?

Direção: Mar’Junior e Patrick Moraes

Texto: Mar’Junior e Marisa Maia

Elenco: Isabella Lorraine, Paola Vergette e Mariana Moraes

Assistente de Direção: Danilo Amaro

Produção: Cia Atores de Mar’

Coordenação Artística: Priscilla Moraes

Coordenação de Produção: Lara Seixas

Assistente de Produção: Iris Tavares

Intérprete de Libras: Aliane Ristow (RS e SC), Mara Cristina (PA) e Laura Mello (RJ)

Fantoches: Ana Paula Caruba de Oliveira e Rosemary Leal

Figurinos: Ana Cruz e Berna Lisboa

Fotografia: Juliana Seixas

Classificação Etária: Livre

Website: https://instagram.com/ciaatoresdemar