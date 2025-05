Hospital do Pari amplia e moderniza estrutura

O Hospital do Pari está investindo R$ 10 milhões na modernização das instalações e na aquisição de equipamentos de diagnóstico, com o objetivo de assegurar o bem-estar e a eficiência no tratamento dos pacientes. As obras tiveram início em novembro de 2024 e têm previsão de término para agosto deste ano. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população do SUS (Sistema Único de Saúde) com mais agilidade, conforto e precisão nos atendimentos.

A reforma inclui a construção de um novo bloco hospitalar de aproximadamente 900 metros quadrados, que abrigará um centro de reabilitação, laboratório de análises clínicas, centro de estudos, áreas de apoio e um ambulatório especializado em ortopedia. Com a ampliação, a capacidade de atendimento mensal do hospital pode chegar a até dez mil pacientes.

Outra frente importante da modernização está no setor de diagnóstico por imagem, que ganha um reforço: a incorporação de um tomógrafo de última geração, o modelo Optima CT520, com investimento de R$ 1,5 milhão. O equipamento, previsto para entrar em operação em maio, visa aprimorar de forma significativa os diagnósticos ortopédicos realizados na unidade, com imagens de alta definição e maior rapidez na emissão de laudos.

“A chegada desse tomógrafo é um avanço fundamental para o atendimento ortopédico do hospital, o que impacta diretamente na qualidade do tratamento oferecido. Além disso, a ampliação da estrutura nos permitirá reduzir o tempo de espera, oferecer um serviço mais humanizado e atender à crescente demanda da região”, afirma Mariana Andrade, CEO do Hospital do Pari.

Com capacidade para realizar até 100 exames por dia, o novo tomógrafo permitirá o atendimento de cerca de 40 a 50 pacientes diariamente, ampliando de forma significativa a oferta de exames de alta complexidade no próprio hospital, sem a necessidade de encaminhamento a outras unidades.

Paralelamente à obra física, o hospital também está investindo em tecnologia da informação (TI), com a digitalização completa dos prontuários médicos e a implementação de sistemas integrados de gestão hospitalar. A medida visa garantir maior segurança e agilidade no acesso às informações dos pacientes, além de otimizar processos como rastreabilidade de medicamentos e materiais.

Desde o início da reforma, o hospital já promoveu diversas melhorias, como a substituição de 30 leitos por camas hospitalares elétricas, reformas no centro cirúrgico e modernizações que têm como foco assegurar o bem-estar e segurança dos pacientes.

