Ilhéus atrai visitantes ao destacar cultura local e paisagens litorâneas

Ilhéus, localizada no sul da Bahia, tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do estado. Em 2024, o estado registrou um aumento de 8,4% no setor de turismo em comparação ao ano anterior, conforme dados divulgados recentemente.

Esse crescimento é impulsionado por investimentos em infraestrutura, como a revitalização do Aeroporto Jorge Amado, que contribuiu para o aumento no número de visitantes.

Para aqueles que buscam o que fazer em Ilhéus, a cidade oferece uma variedade de atrações. O Centro Histórico abriga construções coloniais e pontos turísticos, como o Palácio Paranaguá, atual sede do Museu da Capitania de Ilhéus, que preserva documentos e objetos históricos relacionados ao ciclo do cacau.

As praias também são mencionadas no contexto turístico, incluindo a Praia dos Milionários e a Praia do Sul, ambas com estrutura voltada ao atendimento de visitantes.

Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, observa: “Temos notado um aumento na procura por experiências que combinam natureza e cultura. Estamos adaptando nossos roteiros para atender a essa demanda, oferecendo passeios que exploram tanto as belezas naturais quanto o patrimônio histórico da região”.

Informações do setor indicam que Ilhéus registra expansão no turismo e diversificação na recepção de visitantes, com oferta voltada a diferentes perfis.

Para saber mais, basta acessar: www.ilheuspasseios.com.br

Website: https://ilheuspasseios.com.br/