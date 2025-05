Encontro à Mineira traz diálogo entre gerações musicai

Minas Gerais segue dando sinais de vitalidade em seu setor audiovisual, apoiada por políticas públicas de incentivo, novos formatos de distribuição e um ecossistema criativo que une tradição e inovação. É nesse contexto que é lançado neste mês o especial “Encontro à Mineira”, produção da produtora belo-horizontina Rhodes Filmes que reúne três gerações da música do estado em um registro televisivo que será distribuído simultaneamente por plataformas de streaming, TV por assinatura e canal aberto.

A produção integra uma leva de projetos que vem posicionando Minas como um pólo emergente de conteúdos audiovisuais voltados ao mercado multiplataforma. Com direção de Rhodes Madureira e apoio da Lei Paulo Gustavo estadual, o especial será disponibilizado no YouTube e exibido pelo canal de TV por assinatura Music Box Brazil. A distribuição ainda inclui a plataforma de streaming gratuita Minas Play, voltada exclusivamente à cultura mineira, e integrará a programação aberta da Rede Minas, ampliando o alcance da produção sem abrir mão da territorialidade.

A aposta da Rhodes Filmes em narrativas ancoradas na cultura local acompanha uma tendência: a valorização de conteúdos que promovem identidade, pertencimento e circulação fora dos grandes centros do audiovisual nacional. Segundo Madureira, o projeto nasceu da urgência de registrar a memória musical do estado, conectar diferentes gerações e incentivar a formação de novos públicos. “Minas é múltipla em suas manifestações artísticas, e a música não é diferente. O especial é uma fagulha para acender o orgulho da nossa história sonora e garantir que ela seja passada adiante”, afirma.

Com a proposta de estabelecer um diálogo sensível entre tempos e estilos, o programa coloca lado a lado Affonsinho Heliodoro, referência da geração pós-Clube da Esquina e ex-integrante do Hanói-Hanói; Pedro Morais, expoente da cena independente que transita entre tradição e inovação; e Dan Gentil, representante da geração digital, conhecido do grande público após sua passagem pelo “The Voice Brasil”. O resultado, segundo a equipe de produção, é uma troca artística carregada de significados, que ultrapassa a estética musical e toca em temas como legado, identidade cultural e transição de formatos.

Gravado no estúdio Luva Lab, em Ribeirão das Neves, o especial também se destaca pela preocupação com a acessibilidade. No YouTube, o conteúdo será disponibilizado com versões em Libras, audiodescrição e legendas descritivas, estratégia alinhada às diretrizes contemporâneas de inclusão e à exigência crescente por conteúdos acessíveis no ambiente digital.

A movimentação da Rhodes Filmes está em linha com um cenário mais amplo de retomada e crescimento do audiovisual mineiro. O estado tem aproveitado editais locais e nacionais para financiar projetos autorais e, ao mesmo tempo, construir novas rotas de exibição, rompendo com a lógica centralizada das grandes emissoras e plataformas.

Para além de um produto televisivo, "Encontro à Mineira" representa um esforço articulado entre criação artística, política pública e estratégia de mercado. E, sobretudo, um manifesto afetivo em defesa da memória musical de Minas Gerais, agora preservada em alta definição e distribuída para todas as telas multi plataformas.