Hill's reforça importância das fibras na saúde intestinal e bem-estar de pets

As fibras alimentares desempenham um papel crucial na saúde gastrointestinal de cães e gatos, influenciando não só a digestão, mas também o comportamento e o bem-estar geral dos pets. A Hill’s Pet Nutrition, referência global em nutrição animal, reforça a importância dessas fibras e incorpora fórmulas especializadas para atender necessidades específicas dos pets, como controle de peso, saúde digestiva e fortalecimento do sistema imunológico.?

As fibras se dividem em solúveis e insolúveis, cada tipo desempenhando funções essenciais e complementares. Fibras solúveis, como pectina, goma guar e psyllium, formam soluções viscosas no intestino, regulam o trânsito gastrointestinal e o apetite, além de serem fermentadas por bactérias benéficas que produzem ácidos graxos essenciais à saúde intestinal. Já as fibras insolúveis, como celulose e fibra de cana-de-açúcar, aumentam a massa fecal e aceleram o trânsito intestinal, auxiliando também no controle de peso pela redução da absorção energética.?

"?As fibras são componentes estratégicos em nossas fórmulas. Elas promovem benefícios concretos, como regularidade intestinal, controle eficaz do peso e melhora significativa no equilíbrio geral do organismo"?, destaca Flavio Lopes, veterinário e mestre em nutrição pet da Hill's Pet Nutrition.?

Para potencializar esses benefícios, a Hill's desenvolveu a exclusiva tecnologia ActivBiome+, uma mistura eficaz de prebióticos que nutre as bactérias benéficas intestinais. Essa inovação contribui para fezes mais saudáveis e regulares, com resultados perceptíveis em até 24 horas. Um exemplo desse avanço é o Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome, desenvolvido especialmente para gatos.?

Segundo um estudo científico publicado no Journal of Animal Science, fibras fermentáveis e prebióticos demonstram eficácia significativa no suporte à saúde intestinal dos pets, promovendo o equilíbrio da microbiota, produção de ácidos graxos de cadeia curta e melhoria geral da saúde digestiva.

A Hill's Pet Nutrition, referência global em nutrição de cães e gatos, reconhece a importância das fibras na alimentação e desenvolve produtos formulados para atender às necessidades específicas de cada pet. A inclusão adequada de fibras na dieta contribui para a saúde digestiva, controle de peso e bem-estar geral dos animais.

Desde 1948, a Hill's Pet Nutrition tem como missão melhorar e prolongar a relação especial entre pessoas e seus animais de estimação, oferecendo nutrição de qualidade e soluções para saúde animal. Parte do grupo Colgate-Palmolive desde 1976, a empresa atua em mais de 86 países e investe continuamente em pesquisas, com um centro especializado em nutrição animal localizado em Topeka, Kansas.

