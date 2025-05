Físico desenvolve torrada que desafia a Lei de Murphy

A Enterogermina, marca do segmento de probióticos e parte da Opella, unidade de negócios de Consumer Healthcare da Sanofi, decidiu desafiar a física em sua mais recente campanha: A Torrada Anti-Lei de Murphy.

A marca lançou sua própria torrada desenvolvida como parte de uma campanha que questiona a Lei de Murphy, que afirma que “se algo pode dar errado, dará”, e convida o público a refletir sobre um mito: tudo bem comer algo que caiu no chão, mesmo que por menos de cinco segundos?

Apresentando o tema, a marca colaborou com o físico Robert Matthews para desenvolver uma torrada cientificamente projetada para desafiar sua própria teoria. Matthews é conhecido pelo estudo que comprovou a Lei de Murphy aplicada à queda da torrada, o que lhe rendeu o Prêmio Ig Nobel em 1996. A campanha também contou com Nuño García, chef que acumulou 12 estrelas Michelin ao longo de sua carreira.

De acordo com o próprio Matthews, a ideia é reduzir o risco de a torrada cair em um ângulo entre 90° e 270°.

Com esse protótipo, a torrada feita segundo a receita do experimento científico caiu com o lado da manteiga para cima cerca de 75% das vezes, invertendo completamente a tendência. Anteriormente, o número de torradas que costumavam cair com a manteiga para baixo era de 63% das vezes.

Embora muitas pessoas sigam essa regra, a realidade é que essa prática pode representar riscos à saúde intestinal. Superfícies que parecem limpas podem abrigar bactérias e outros microrganismos que contaminam os alimentos instantaneamente.

Alguns alimentos ainda absorvem essas bactérias mais rapidamente do que outros.1 2 A microbiota intestinal é composta por trilhões de microrganismos benéficos que desempenham um papel crucial na digestão, imunidade e equilíbrio geral do organismo3. A ingestão de bactérias patogênicas pode desequilibrar esse sistema, causando problemas como diarreia, inflamação e até complicações mais graves.4

“Ao questionar a regra dos cinco segundos ou as chances de a torrada cair com a manteiga para cima, queremos despertar curiosidade e promover discussões sobre saúde intestinal de uma forma leve”, afirma Eduardo Magalhães, CMO da Opella Brasil.

Criada pela agência MRM Espanha, a campanha Torrada Anti-Lei de Murphy apresenta um documentário revelando os bastidores do desenvolvimento da torrada. O curta mergulha na pesquisa científica por trás do conceito, na criação dos primeiros protótipos na cozinha do chef Nuño García, além de trazer insights do pesquisador de microbiologia Simon Baines, que explora a famosa regra dos cinco segundos. O documentário pode ser conferido aqui.

"Esta iniciativa adota uma abordagem realmente diferente para iniciar uma conversa sobre saúde intestinal, diz Félix del Valle, CCO da MRM Espanha.

No Brasil, a estratégia de mídia 360°, assinada pela WMcCANN, incluiu a estreia do documentário no Discovery Channel, permitindo que todas as pessoas acompanhem o processo de criação da torrada. A campanha também conta com amplificação por influenciadores em parceria com a Spark e uma estratégia digital liderada pela Monks, com foco no engajamento nas redes sociais.

