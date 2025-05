Exposição O Legado Suíço Brasileiro na Amazônia estará em cartaz em Natal - RN

A exposição O Legado Suíço Brasileiro na Amazônia - Arte, Ciência e Sustentabilidade, que já percorreu diversas cidades do Brasil, chega agora à cidade de Natal-RN de 8 de maio a 30 de junho de 2025. A mostra estará em cartaz no Aeroporto Internacional de Natal - Governador Aluízio Alves, com entrada gratuita e aberta a todos os públicos.

Entre viagens e expedições pela Amazônia, na companhia de esposa e filhos pequenos, o cientista, zoólogo, naturalista suíço Dr. Emílio Goeldi (1859-1917), fixou residência no Brasil desde 1885, e de 1893 a 1907, período em que dirigiu o Museu Paraense de História Natural e Etnografia, desenvolveu um trabalho realizando expedições em grande parte da Amazônia e intensivas coletas para formar as primeiras coleções zoológicas, botânicas, geológicas e etnográficas da região.

Para acompanhá-lo, Goeldi contratou para o museu o fotógrafo, desenhista e litógrafo alemão Ernst Lohse (1873-1930), fotógrafo alemão que trabalhou no Museu Goeldi por quase 20 anos, e que no início do século XX, fez notável documentação fotográfica no Museu Paraense e profundo conhecedor do ambiente amazônico, para elaboração da catalogação das aves amazônicas.

Foi Lohse quem ficou responsável pelas ilustrações do livro “Álbum de Aves Amazônicas”, editado por Emilio Goeldi, que reúne 337 espécies de aves amazônicas catalogadas entre 1900 a 1906. Os originais, litografias aquareladas, fazem parte do acervo do Museu de História Natural de Berna, na Suíça, e que graças ao apoio da Embaixada da Suíça foi possível itinerar com esta exposição por todo o país.

A exposição reúne ilustrações de 337 espécies de aves amazônicas, de autoria do artista litógrafo e fotógrafo alemão Ernst Lohse. Os originais fazem parte do acervo do Museu de História Natural de Berna - Suíça, e ganham vida agora por meio da tecnologia de Realidade Aumentada, permitindo aos visitantes uma experiência sensorial imersiva e educativa.

A exposição traz ainda um acervo artístico adicional de 22 xilogravuras coloridas de flores brasileiras, produzidas por Oswaldo Goeldi, gravurista modernista e filho de Emílio Goeldi. Essa série inédita tem a proposta de enriquecer o diálogo entre ciência e arte, flora e fauna, tradição e inovação.

Com curadoria voltada à inclusão e à acessibilidade, a mostra aposta em um formato contemporâneo, interativo e bilíngue, aproximando o público europeu do patrimônio natural brasileiro e destacando a colaboração histórico-cultural entre Brasil e Suíça. A realização conta com o apoio institucional da Embaixada da Suíça no Brasil, reafirmando o compromisso diplomático com o fomento à cultura e à sustentabilidade, com a curadoria interinstitucional de Lani Goeldi, bisneta de Emilio Goeldi.

Serviço



Exposição: "O Legado Suiço Brasileiro na Amazônia - Arte, Ciência e Sustentabilidade"



Local: Aeroporto Internacional de Natal - Governador Aluízio Alves em Natal - RN



Período: 08 de maio a 30 de junho de 2025



Horário: das 9h às 21h



Entrada: gratuita



Classificação: livre para todos os públicos

Website: https://www.linkedin.com/company/oswaldo-goeldi/?viewAsMember=true