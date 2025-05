Empresa brasileira de PDR inaugura operação na Flórida

A Fast PDR Tools, uma das maiores empresas brasileiras especializadas em PDR (Paintless Dent Repair), técnica conhecida no Brasil como "martelinho de ouro", acaba de iniciar sua operação nos Estados Unidos. Com duas décadas de atuação no mercado brasileiro, a empresa expande sua presença internacional após estabelecer unidades em Portugal e na Espanha.

A atuação da companhia nos EUA começou em 2015, por meio de revendedores que comercializavam o Top 10 de ferramentas da Fast PDR Tools. No Brasil, a marca oferece um portfólio com mais de 400 produtos. “Entrar no mercado norte-americano é um grande passo para qualquer empreendedor, considerando que se trata do maior mercado consumidor do mundo”, comenta o fundador e CEO da empresa, Álvaro Straube.

A técnica do martelinho de ouro é utilizada na reparação de veículos danificados por granizo — fenômeno climático cada vez mais comum no país — além de amassados causados em garagens e galpões.

Com sede em Orlando, na Flórida, a Fast PDR Tools passará a fabricar, desenvolver e comercializar seus equipamentos em um ponto de venda próprio. O plano de expansão inclui ainda uma loja em Allen, no Texas. Entre os destaques do portfólio estão a repuxadeira magnética — tecnologia patenteada pela empresa — amplamente utilizada na reparação automotiva sem pintura, e o martelinho superliga, ferramenta de PDR mais vendida do mundo.

Além da comercialização de ferramentas, a companhia prepara sua equipe para oferecer serviços de PDR em solo americano e também para formar novos profissionais por meio da Fast PDR Academy. “Existe uma escassez de mão de obra qualificada nos EUA, e o Brasil é um celeiro de talentos. Sem acesso a tantos recursos tecnológicos, os técnicos brasileiros se especializaram em métodos artesanais, o que garante um acabamento diferenciado. Essa expertise tem sido cada vez mais reconhecida e valorizada no mercado norte-americano”, afirma Straube.

Straube também organiza campeonatos de PDR nas duas maiores feiras do setor no Brasil — a Detailfest Brasil e a Detail Land Brasil — e integra o júri de um dos eventos mais prestigiados da área, a Itália DB Expo.

