Insatisfação na compra on-line leva consumidor a desistir

A exigência por mais clareza visual impulsiona o crescimento do vídeo commerce — modelo que utiliza vídeos explicativos, demonstrações e transmissões ao vivo para apresentar produtos de forma mais interativa e detalhada. Um levantamento da Wyzowl mostra que 66% dos consumidores preferem assistir a vídeos de produtos antes de tomar uma decisão de compra, enquanto apenas 18% confiam mais em descrições textuais.

No Brasil, o impacto da comunicação audiovisual é ainda mais evidente. Com o avanço de redes como Instagram, TikTok e YouTube, consumidores se tornaram mais visuais e imediatistas. De acordo com dados da Neil Patel, consumidores que assistem a vídeos de produtos têm até 85% mais chance de concluir a compra do que aqueles que visualizam apenas fotos ou textos.

Para Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa responsável pelo Replay — aplicativo de vídeo commerce —, esse novo comportamento exige uma adaptação por parte do varejo on-line.

“Com tantas opções disponíveis no ambiente digital, o consumidor se tornou mais criterioso. Quando um produto não oferece vídeos ou recursos visuais, isso gera insegurança e acaba afastando o cliente. No fundo, o medo é de se arrepender depois. Sem poder tocar ou experimentar o item, ele precisa ter o máximo de clareza possível antes de finalizar a compra”, explica.

Ainda segundo um outro levantamento, 93% dos consumidores dizem que os vídeos são úteis para a decisão de compra, reforçando que a falta desse recurso pode ser um fator decisivo para o abandono de carrinho.

Entre os formatos mais eficazes de vídeo no e-commerce estão:

Demonstrações de produto, que mostram funcionalidades e aplicações práticas;





Unboxings, revelando o conteúdo da embalagem e o que esperar ao receber o pedido;





Tutoriais, que explicam como usar o produto de maneira eficiente.



O uso de vídeos também está associado à construção de confiança na marca e à redução de devoluções. Estima-se que os consumidores retêm 95% da mensagem de um vídeo, contra apenas 10% quando leem um texto.



O fenômeno das lives de vendas, cada vez mais popular no Instagram e TikTok, também contribui para essa transformação. Nessas transmissões, marcas apresentam produtos em tempo real, tiram dúvidas e oferecem promoções instantâneas — um formato que une informação, interação e entretenimento, criando senso de urgência e engajamento.

Além das lives, vídeos curtos incorporados nas páginas de produto têm se mostrado eficazes para atrair atenção e aumentar a conversão. Esses conteúdos ampliam o entendimento sobre o item e ajudam o consumidor a se imaginar utilizando-o, reduzindo a insegurança no momento da compra.

Ainda segundo Bruno Brito, CEO da Empreender, “o consumidor está cada vez mais visual e exigente. Nesse cenário, apostar em vídeo commerce já não é mais um diferencial — virou uma necessidade estratégica para quem quer se manter competitivo no varejo digital”.

