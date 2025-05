Soluções de WFM auxiliam setor hoteleiro

Quem já trabalhou nos bastidores de um hotel sabe o quanto é desafiador manter uma operação fluida e equilibrada. Turnos rotativos, equipes numerosas e imprevistos podem fazer parte do dia a dia, exigindo uma gestão que, em muitos casos, ainda é realizada manualmente ou com sistemas pouco eficazes.



Nesse contexto, soluções de gestão da força de trabalho (WFM) têm se tornado aliadas da eficiência, podendo transformar dados empíricos em inteligência prática. Isso tem permitido que hotéis e resorts consigam configurar escalas automáticas que não apenas respeitam as leis trabalhistas, mas também as preferências dos colaboradores e a demanda real de hóspedes.



De acordo com André Ferraz Sousa, Project Inform Exchange Manager (PIX) na SISQUAL® WFM, a hotelaria é um dos setores mais vulneráveis às flutuações de demanda, com altas temporadas, eventos locais e cancelamentos repentinos. “Tudo isso exige uma agilidade operacional que, com a ferramenta certa, pode ser descomplicada e eficiente. Essa abordagem pode reduzir horas extras, promover uma distribuição mais justa das tarefas e aumentar a motivação dos times, impactando diretamente a experiência do cliente final”, avalia.



“Os benefícios podem ir além do operacional. Por meio de análises preditivas baseadas em dados concretos, é possível antecipar necessidades, reforçar equipes e evitar desperdícios ou escassez de pessoal”, acrescenta o especialista.



Integração de sistemas melhora operação



Segundo o especialista da SISQUAL® WFM, um dos pontos cruciais para reduzir erros humanos e obter maior segurança de dados é a integração entre sistemas. “Quando soluções de WFM trabalham em conjunto com PMS (Property Management System), ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management), as ‘ilhas de informação’ são eliminadas, proporcionando uma visão integrada da operação.”



Para Sousa, ao trabalhar em conjunto essas ferramentas contribuem para simplificar tarefas administrativas, como o controle de assiduidade e a solicitação de folgas. “Esse ganho em automação permite que gestores direcionem seus esforços para o bem-estar das equipes e a experiência dos hóspedes, criando um ambiente mais harmonioso”, afirma.



“Num mercado onde a experiência do hóspede depende tanto da coordenação dos bastidores, quanto mais conectada estiver a operação, melhor será a entrega”, completa.



Setor hoteleiro em expansão



O mercado de hotelaria no Brasil reflete a importância da modernização tecnológica proporcionada pelas soluções de gestão de trabalho. Segundo dados da Mordor Intelligence, o setor deve alcançar US$ 12,35 bilhões até 2029, com um crescimento anual (CAGR) de 6,23%.



Num segmento em que a experiência do cliente é o diferencial, a orquestração inteligente de sistemas e a eficiência nos bastidores se tornam as principais aliadas para a excelência do setor.



“Soluções de WFM prometem impulsionar a evolução da hotelaria, oferecendo mais conectividade e precisão para as operações. Assim, essas ferramentas de gestão de força de trabalho podem se consolidar como peças-chave para o aprimoramento do setor. Hóspedes satisfeitos começam com colaboradores bem geridos e bem cuidados”, finaliza Sousa.



