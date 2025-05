Portal Cannabis & Saúde promove Workshop para médicos

O Portal Cannabis & Saúde, um dos principais veículos de informação sobre Cannabis medicinal no Brasil, em parceria com a Vigo Academy, plataforma de educação em saúde, anuncia o “Workshop Introdutório sobre Terapia Canabinoide”, um evento gratuito e on-line voltado exclusivamente para médicos de todas as especialidades. O workshop acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2025, sempre das 20h às 21h, com aulas ao vivo e gravações disponíveis para os inscritos. Para participar, basta se inscrever até o dia 6 de maio.

O objetivo do workshop é capacitar médicos a compreenderem o funcionamento do sistema endocanabinoide, os potenciais terapêuticos da Cannabis medicinal, a legislação vigente e as estratégias terapêuticas de prescrição. O conteúdo será ministrado por especialistas na área:

Dr. João Carlos Normanha Ribeiro

Médico (CRM 16888), Diretor Médico do Instituto de Medicina Orgânica (IMO) e Coordenador da Pós-Graduação em Cannabis Medicinal da Faculdade Unyleya.

Dra. Thayla Ferrari Machado

Médica (CRM 9482 | RQE 8623), especialista em práticas integrativas, com formação em Medicina Chinesa, Estética e Cannabis Medicinal.

Dra. Layla Espeschit

Advogada especializada em Cannabis Medicinal, Life Science e Direito do Trabalho, com ampla atuação regulatória e liderança jurídica no setor farmacêutico.

O workshop é uma oportunidade para médicos que desejam integrar a terapia canabinoide em suas práticas clínicas, oferecendo tratamentos baseados em evidências e com respaldo legal.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link:

https://www.cannabisesaude.com.br/workshop-introdutorio-sobre-terapia-canabinoide/

Website: https://www.cannabisesaude.com.br