Outsourcing cresce no Brasil com apoio da inovação

O mercado de outsourcing no Brasil segue em expansão em 2025. De acordo com a Transparency Market Research (2024), o segmento de outsourcing de serviços de TI deve movimentar globalmente cerca de US$ 1,03 trilhão até 2031, refletindo uma tendência de crescimento também em mercados emergentes como o Brasil.

Neste cenário de transformação e busca por eficiência, a inovação tecnológica, a automação de processos e a capacidade de adaptação são fatores determinantes para o fortalecimento das empresas, especialmente no setor de suprimentos e peças para impressão e TI.

Inserida nesse contexto, a RHB Solutions apresenta resultados positivos no primeiro trimestre de 2025. Após registrar um aumento de 23% no faturamento em 2024, a empresa projeta um crescimento de 30% para este ano, com expectativa de consolidação de novos projetos e fortalecimento de mercado.

"O desempenho que tivemos no primeiro trimestre de 2025 nos motiva a seguir investindo em estratégias focadas em inovação, atendimento de excelência e diversificação do portfólio para atender às necessidades do setor", afirma Rodolfo Henrique Villas Boas, CEO da RHB Solutions.

Como parte do processo de expansão, a RHB Solutions estruturou a marca ISD Tech, especializada em automação comercial. A linha de produtos contempla totens de autoatendimento, impressoras térmicas, telas interativas e coletores de dados — soluções que atendem à crescente demanda por otimização de processos no varejo e no setor de serviços.

Segundo projeções da Transparency Market Research (2024), o mercado global de automação comercial deve crescer a uma taxa anual composta (CAGR) de 9,5% até 2031, impulsionado por investimentos em tecnologia e transformação digital — uma tendência observada também entre os clientes da ISD Tech, conforme Villas Boas.

O desempenho da marca no primeiro trimestre de 2025 já supera o registrado ao longo de todo o ano de 2024, resultado de ações estratégicas em marketing e participação em feiras como FESPA, Autocom e ExpoAPRAS.

Durante a Autocom 2025, a empresa apresentou o Cyberdog, robô inteligente voltado para segurança pública e privada, que combina mobilidade autônoma e tecnologia de monitoramento, reforçando o portfólio de soluções voltadas à inovação.

Com atuação focada em tecnologia, gestão de estoque e atendimento especializado, a RHB Solutions e a ISD Tech seguem acompanhando as demandas de mercado e projetam crescimento contínuo em 2025, alinhadas às tendências de outsourcing e automação comercial no Brasil.

