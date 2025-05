Rede aposta em clínicas com foco na experiência do cliente

Nos últimos anos, o setor de estética tem apresentado um crescimento expressivo no Brasil e no mundo. De acordo com pesquisa divulgada pela Grand View Research, o mercado global de estética crescerá até 2030 a uma taxa anual média de 8,3%. Tal cenário justifica-se pelo fato de as pessoas buscarem cada vez mais tratamentos não invasivos com o intuito de melhorar a aparência e elevar a autoestima. Além disso, a procura por procedimentos alinhados a boas práticas de saúde e bem-estar tem se consolidado como uma tendência da estética. Esse crescimento também impulsionou o mercado de franquias na área, tornando-se um dos segmentos mais promissores para empreendedores que desejam investir nesse nicho. Em 2024, segundo matéria veiculada no Portal do Franchising da ABF – Associação Brasileira de Franchising, o setor de saúde, beleza e bem-estar avançou cerca de 16,5% em relação ao ano anterior.

Diante desse cenário, empreendedores com afinidade por este ramo de negócio têm investido na criação de clínicas de estética com alto padrão de qualidade e atendimento diferenciado. Com a finalidade de orientar empresários e empreendedores sobre como estruturar uma clínica de estética e harmonização facial que se destaque no mercado, Larissa Eleodoro e Rogério Pires, sócios da rede de franquias Doce Pele, abordam tópicos relevantes sobre o tema. Além da infraestrutura e dos equipamentos, um dos fatores essenciais para o sucesso do negócio consiste em proporcionar uma experiência excepcional ao cliente.

Recepção aconchegante e espaço do café

Rogério Pires afirma: “A primeira impressão do cliente ao entrar na clínica é fundamental para sua experiência. A recepção deve ser um ambiente agradável, com poltronas confortáveis e um design que transmita sofisticação e bem-estar. O atendimento cordial da recepcionista faz toda a diferença para que o cliente se sinta acolhido desde o primeiro contato”.

Larissa Eleodoro complementa: “Além disso, o espaço do café oferece um toque de hospitalidade extra. Dispor de opções como água aromatizada, café, chá e biscoitos ajuda a tornar a espera mais agradável, criando uma atmosfera de exclusividade. Esse cuidado demonstra preocupação com o bem-estar do cliente e eleva a percepção de valor dos serviços oferecidos”.

Sala de tratamentos corporais: tecnologia e resultados visíveis

A enfermeira especializada em dermatologia estética explica: “Para atender à crescente demanda por tratamentos corporais, a clínica deve contar com uma sala equipada com aparelhos modernos que garantam resultados eficazes. Entre os procedimentos mais procurados estão os tratamentos para redução de gordura localizada, celulite e flacidez. Equipamentos como rádio frequência, ultrassom e vácuo são essenciais para potencializar os efeitos dos procedimentos”.

A empreendedora ressalta: “Além da tecnologia, a experiência do cliente durante o tratamento é essencial. O ambiente deve ser confortável, climatizado e possuir uma iluminação agradável. Explicar cada etapa do procedimento e oferecer um atendimento humanizado contribui para que o cliente se sinta seguro e satisfeito com o serviço”.

Sala de estética facial e harmonização: beleza e rejuvenescimento

“A sala de estética facial e harmonização é um dos pontos-chave da clínica. Aqui, são realizados procedimentos como limpeza de pele, peeling, microagulhamento, revitalização facial e aplicação de toxina botulínica. Equipamentos como vapor de ozônio e led terapia ajudam a potencializar os resultados e oferecem um diferencial competitivo à clínica”, afirma a empresária Larissa.

E ela também complementa: “O cliente deve ser orientado sobre cada etapa do procedimento, desde a higienização até os cuidados pós-tratamento. Além disso, um atendimento personalizado, levando em consideração as necessidades individuais de cada paciente, contribui para uma experiência mais satisfatória e para a fidelização do público”.

Sala de consultas: personalização no atendimento

“A consulta é um momento crucial para alinhar expectativas e traçar um plano de tratamento personalizado. Essa sala deve ser um ambiente tranquilo, onde o profissional possa avaliar o cliente de forma detalhada e recomendar os procedimentos mais adequados para seu perfil”, diz a empreendedora.

Eleodoro continua: “Além das consultas para tratamentos faciais e corporais, a clínica pode oferecer acompanhamento nutricional, por exemplo, proporcionando um cuidado mais completo junto ao paciente. Essa abordagem integrada não só melhora os resultados dos tratamentos, mas também reforça a confiança do cliente na clínica”.

Experiência do cliente durante os procedimentos

O empreendedor Rogério diz: “Um dos grandes diferenciais de uma clínica de estética de excelência é a experiência oferecida ao cliente durante cada etapa do atendimento. Primeiramente, receber o cliente de forma acolhedora e personalizada, por meio de um café, por exemplo, causará uma boa impressão. Em seguida, preparar o paciente, esclarecendo os benefícios e etapas dos procedimentos o deixará mais confortável para o início das sessões; além disso, acompanhar o cliente no período pós-procedimento, e já deixar agendado um retorno para avaliar os resultados contribui para garantir que o paciente esteja satisfeito com o procedimento realizado".

Pires finaliza: “Essa atenção aos detalhes torna a experiência mais agradável e impacta diretamente na satisfação e fidelização do cliente”.

Sobre a Doce Pele



A rede de franquias Doce Pele possui uma unidade instalada em sala de um edifício comercial em São José do Rio Preto - SP e outra, uma clínica plena com estacionamento e fachada voltada para uma avenida na região central em Ribeirão Preto – SP. A rede segue em expansão e almeja abrir novas unidades em 2025.

