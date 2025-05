Especialistas avaliam iluminação noturna em produtividade

O setor da construção civil no Brasil enfrenta desafios constantes relacionados ao cumprimento de prazos e à segurança dos trabalhadores. Atrasos em obras são uma realidade frequente, conforme apontam dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção ( CBIC ), impactando custos e gerando riscos para as empresas. Embora seja comum associar turnos exclusivamente diurnos à segurança e visibilidade, não há dados públicos específicos da CBIC que quantifiquem essa prática nos canteiros industriais.

O prolongamento do cronograma de uma obra aumenta a exposição dos trabalhadores a condições de risco. Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho , o setor da construção civil registra milhares de acidentes anualmente, muitos relacionados a condições inadequadas de trabalho e visibilidade comprometida. Além disso, a produtividade do setor tem sido um ponto de atenção. Dados do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas ( FGV IBRE) indicam que a produtividade da construção civil brasileira (medida pelo valor agregado por hora trabalhada) diminuiu 0,62% ao ano entre 1995 e 2022.