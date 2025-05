Ilhéus amplia oferta turística com destaque para roteiros culturais e naturais

O turismo em Ilhéus, no litoral sul da Bahia, apresentou sinais de expansão em 2024, acompanhando a tendência de crescimento registrada no estado. Segundo dados do Ministério do Turismo, a Bahia registrou aumento de 52,8% na chegada de turistas internacionais em comparação ao ano anterior.

Para quem busca o que fazer em Ilhéus, o município apresenta uma diversidade de atrações que combinam história, cultura e natureza. O Centro Histórico reúne pontos como a Casa de Cultura Jorge Amado, o Bar Vesúvio e a Catedral de São Sebastião. Já no litoral, praias como a dos Milionários e a do Sul concentram a maior parte da movimentação turística.

O acervo histórico inclui ainda o Museu da Capitania de Ilhéus, onde estão preservados documentos e objetos que remetem ao ciclo do cacau e à história econômica da região.

Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, observa que a procura por roteiros integrados tem crescido. "O visitante hoje busca experiências que contem a história local e proporcionem contato direto com a natureza. Nossos roteiros têm sido ajustados para atender esse novo perfil de demanda", afirma.

A expectativa do setor é de que o município mantenha o crescimento na recepção de visitantes, ampliando a oferta de roteiros que integrem cultura, história e meio ambiente.

